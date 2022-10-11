Під час повітряної тривоги: Наталія Могилевська заспівала "Ой у лузі червона калина" в метро

10 жовтня в Україні оголосили масову повітряну тривогу, під час якої в багатьох регіонах пролунали вибухи. У Києві люди ховалися в метро. Там провела повітряну тривогу й Наталія Могилевська. В укритті артистка заспівала для киян.

Вже другий день в Україні оголошують масову повітряну тривогу. Російська армія атакує мирне населення, продовжує теракти проти цивільних. Метрополітен у столиці в цей час є укриттям. Однак українці не занепадають духом, навіть під час вибухів гуртуються, співають.

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Наталія Могилевська заспівала в метро

10 жовтня Наталія Могилевська була на станції метро "Позняки". Там артистка поспілкувалася з киянами, пригостила їх смаколиками, а також заспівала гімн січових стрільців "Ой у лузі червона калина", який у час повномасштабної війни Росії проти України знову став актуальним.

Відео цієї зворушливої зустрічі вона опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. Також Наталія радо фотографувалася з киянами, які були біля неї.

Нагадаємо, саме через цей виступ під час тривоги Володимир Дантес покепкував з колеги. В інстаграм-сторіс він поширив допис киянина, який сказав, що під час повітряної тривоги варто оминати станції метро, де є Наталія Могилевська. Оскільки артистка "починає співати і робить укриття непридатним для користування".

А шанувальники Могилевської дякують їй за такий вчинок. Вони зазначають, що це справді народна артистка, яка у важкий час з народом.