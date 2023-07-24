Ведучий Гордєєв побував у Спасо-Преображенському соборі: фото жахливих наслідків обстрілу

Український ведучий Єгор Гордєєв побував в Одесі – у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Він показав масштаби руйнувань внаслідок російських обстрілів.

Ведучий українського ранкового шоу показався в епіцентрі ракетного удару по Одесі. Він опублікував кадри жахливих руйнувань через російські обстріли.

Дивіться також Після масованої ракетної атаки Одеси: Регіна Тодоренко вийшла на зв'язок з підписниками

Єгор Гордєєв показав руйнування в одеському соборі

Ведучий приїхав на волонтерський захід напередодні та оселився в готелі біля порту разом з командою з Social Camp і Superhumans.

Всі прокинулись від вибухів, будівлю трясло. Ми спустилися в укриття, хлопці Superhumans з протезами, хоч їм і складно спускатись – всі разом йдемо, допомагаємо один одному. Усе добре. Цієї ночі на Одесу летіли ракети всіх калібрів – і з моря, і з суші,

– розповів Єгор Гордєєв для ТСН.

Ведучий розповів, що спати вночі не вдалося, а зранку вийшло зайти у Спасо-Преображенський собор та зробити фото, як росіяни зруйнували храм. "Служителі храму дуже мовчазні, не готові спілкуватись, а комунальники радіють, що живі".

Бог помер,

– написав ведучий під фото.

Як виглядає Спасо-Преображенський кафедральний собор / Фото з інстаграму Єгора Гордєєва

Що відомо про обстріл та руйнування храму

Вночі 23 липня росіяни здійснили одну з наймасованіших атак на Одесу – обстріляли місто щонайменше 5 видами ракет, їх було близько 19. Сили ППО знешкодили 9 із них.

Стало відомо про пошкодження однієї з головних пам'яток та візитівок міста – Спасо-Преображенський кафедральний собор. Там виникла пожежа, пошкоджений вівтар та храм загалом. Вдалося дістати з-під завалів Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси. Це головна церква УПЦ МП в Одесі.