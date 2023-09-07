Бажаю вам пекла нон-стоп, – зірки емоційно відреагували на удар по ринку в Костянтинівці

Учора росіяни вдарили ракетами по людному місці в Костянтинівці. Зірковий бомонд не оминув увагою черговий терористичний обстріл. Зірки поширюють інформацію та висловлюють співчуття рідним постраждалих.

6 вересня росіяни посеред білого дня обстріляли Центральний ринок Костянтинівки, що в Донецькій області. На той час чимало людей були в місті. Українські зірки висловлюють співчуття у зв'язку з обстрілом – їхні реакції зібрав 24 Канал.

Усе про удар Десятки поранених і загиблі: усе, що відомо про терористичний удар по Костянтинівці

Alyona Alyona

Реперка опублікувала відео з місця удару.

"Костянтинівка, Донецька область. Росія атакувала центральний ринок. Наразі відомо, що російська ракета вбила щонайменше 17 людей, серед яких є дитина. Ще 34 людини отримали поранення", – повідомила Alyona Alyona.

Артем Пивоваров

Співак теж показав відео з Костянтинівки та висловив співчуття.

Наші щирі співчуття рідним та близьким тих, хто втратив своїх близьких у цій клятій війні, – висловився музикант.

Юрій Горбунов

Ведучий пригадав, як нещодавно ООН не знайшла доказів геноциду в Україні. Хоч обстріл Костянтинівки – це свідомий удар Росії по цивільних.

"Костянтинівка! Донецька область! 16 загиблих на цю хвилину! Понад 20 поранених! Під завалами знаходяться люди! Серед білого дня! Ринок! Мирні люди! Скільки ще ООН потрібно смертей українців, щоб нарешті побачити геноцид?".

Настя Каменських

Співачка показала кадри наслідків обстрілу та звернулась не тільки до української, але й світової аудиторії.



Реакція зірок на обстріл / Фото з інстаграм-сторіз

Тіна Кароль

Виконавиця поширила допис президента Володимира Зеленського, щоб розповісти про російський тероризм світові.



Реакція зірок на обстріл / Фото з інстаграм-сторіз

Леся Нікітюк

Блогерка висловила співчуття близьким постраждалих та загиблих.

Знову загинуло багато цивільних. Мої співчуття.



Реакція зірок на обстріл / Фото з інстаграм-сторіз

MamaRika

"Костянтинівка. Центральний ринок. Білий день. Просто жесть! Співчуття постраждалим та їхнім сім'ям", – висловилась співачка.



Реакція зірок на обстріл / Фото з інстаграм-сторіз

Даша Астаф'єва

Співачка різко звернулась до громадян країни-терориста.

Г*ндонокраїна. Я бажаю вам пекла нон-стоп, поки ці болота існують.



Реакція зірок на обстріл / Фото з інстаграм-сторіз

Реакція Олі Цибульської, Каті Реп'яхової, Христини Горняк, Наді Дорофєєвої, Джамали, Kalush / Фото з інстаграм-сторіз