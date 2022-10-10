Слава Дьомін показав фото, яке зробив за 10 хвилин до прильоту ракети в центр Києва

Український ведучий Слава Дьомін перебував у Києві, коли відбувся масовий ракетний удар на Україну. Він показав фото, яке зробив за 10 хвилин до прильоту ракети біля його офісу.

Зранку 10 жовтня Україна зазнала ракетних ударів. Постраждав і Київ, через обстріли якого постраждало понад 50 людей.

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Слава Дьомін показав фото за кілька хвилин до обстрілу

Український ведучий Слава Дьомін перебував у Києві на момент прильоту. За 10 хвилин до удару він зробив фото в офісі.

Як зізнався Дьомін, він з колегами дуже добре чув прильоти, бо вони були неподалік місця роботи.

Це фото було зроблене за 10 хвилин до першого прильоту в центр Києва. Прильоти були у 200 метрах від нашого офісу! Ми дуже добре їх чули. Ми – українці! І нас не зламати! А ці кацапи отримали прокляття на всю свою націю на кілька поколінь! Поки вони ще цього не розуміють. Але все попереду,

– написав ведучий.

Слава Дьомін / Фото з інстаграму Слави Дьоміна

Як постраждав Київ через ракетний удар