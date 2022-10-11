"Ви звірі": Надя Дорофєєва показала, що їй пишуть росіяни після ракетного терору

Українська співачка Надя Дорофєєва досі отримує коментарі від росіян. Вона показала повідомлення від людей, що не стримуються у своєму цинізмі та ненависті.

10 жовтня відбувся один з найбільш масштабних обстрілів всієї України. Росіяни цинічно й нахабно зловтішалися з цього приводу, доводячи, що їхня країна – терорист.

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Надя Дорофєєва показала повідомлення від росіян

Українська співачка Надя Дорофєєва висвітлювала останні новини та закликала підписників триматися й берегтися. Та у відповідь отримувала повідомлення від "невинних" росіян. Вони пишуть про так звану "помсту за Кримський міст" та радіють від обстрілів мирних жителів.

"Дурна, Запоріжжя тепер Росія, ваші війська бомблять";

"За міст, погань, не з тими зв'язалися";

"Щось коли Кримський міст підірвали, ви до Господа не зверталися, а всі дуже раділи цьому";

"Перемогу побачите тільки уві сні".

Що пишуть росіяни / Фото з інстаграм-сторіз



Що пишуть росіяни / Фото з інстаграм-сторіз



Що пишуть росіяни / Фото з інстаграм-сторіз

"Як вам такі "люди" в коментарях. Ви не люди. Ви звірі", – написала Надя у відповідь.

, в Україні заяви про "помсту" Росії називають маніпуляцією. Масовий ракетний удар – агонія путінського режиму , як повідомив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

До слова "Путін почув наші молитви": як росіяни відреагували на обстріл України

Дорофєєва про обстріли

Виконавиця також опублікувала допис, в якому прокоментувала терористичний обстріл країни. Вона згадала міста, по яких завдали удару.

"Втрату навіть одного українського життя неможливо пробачити! Ми вже точно знаємо, що мішень нашого ворога – ми, люди, просто українці. Ціль – залякати нас і примусити здатися. А наш ворог – терорист. Київ, Львів, Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Тернопіль… по українських мірних містах випущено 83 ракет! Як болить. Цей день нестерпний. Нумо триматися! Не ігноруйте тривоги, бережіть себе".