"За 20 хвилин до приїзду у Вінницю": зірки реагують на жахливі удари по Вінниці

14 липня зранку Вінниця зазнала трьох ракетних ударів по будівлі з офісними приміщеннями. Внаслідок трагедії загинули 8 людей і 30 поранені. Зірки шоу-бізнесу співчувають постраждалим і оговтуються від жорстокості росіян.

Як повідомила Нацполіція, серед загиблих була одна дитина у дитячому візку. Найбільший удар припав на паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний". Там розгорнулась пожежа, через яку згоріло 25 автомобілів. Також постраждав від ударної хвилі Будинок Офіцерів.

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Весь центр Вінниці – у розрусі, а кадри, оприлюднені в мережі, шокують не менше трагедії, що сталась сьогодні у Миколаєві зранку, чи у Кременчуці пару тижнів тому. Які емоції переживають знаменитості – читайте далі.



Тимур Мірошниченко про трагедію у Вінниці / Скриншот з інстаграму



"Міс Україна 2021" з Вінниці Олександра Яремчук / Скриншот з інстаграму



Даша Квіткова про ракетні удари у Вінниці / Скриншот з інстаграму



Володимир Дантес про Вінницю / Скриншот з інстаграму