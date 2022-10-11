Дружина Решетника показала, як сиділа в укритті з сонними й голодними синами: відео з Києва

Довгий час сім'я Решетників жила в Івано-Франківську в батьків Христини, але в серпні повернулася до столиці. Ранок 11 жовтня вони, як і всі кияни, провели в укритті. Дружина шоумена показала, як це було.

Через ракетні обстріли України 11 жовтня багато українців кілька годин поспіль сиділи в укриттях і здригалися хто від вибухів, хто від новин. Зіркова родина Решетників не виняток, вони теж не нехтують своєю безпекою.

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Як сім'я Решетників пересиджувала тривогу в Києві

Діти війни. Сонні і голодні від раннього ранку в укритті. І таких дітей по країні сотні тисяч. Для чого це їм все – риторичне питання,

– прокоментувала Христина Решетник.

До речі, хоч повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 8 ранку, не спала вона ще з 4. Христина ніби передчувала небезпеку, тож як тільки завили сирени, спустилася в паркінг з чоловіком і дітьми. Двом старшим навіть взяла самокати.

"Не сплю з 4 ранку. У напруженні й очікуванні. Діти попросились до нас, чекали сирен, переживали. Прокинулись і одразу ж в укриття", – поділилася дружина Решетника в інстаграм-сторіс.

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У коментарях відреагували:

"Але вони українські діти. І вони будуть найкращими людьми, які відбудують найкращу і наймогутнішу країну у світі";

"Теж у паркінгу з 6-місячним малюком";

"Ми теж з 8 ранку сидимо в паркінгу. Одеса";

"Прокинулись, випили каву і в укриття. Ось таке воно "доброго ранку";

"Харків уже не ходить в укриття. Бо зазвичай від сповіщення до прильоту менше хвилини".