Ви – скиглії, – Єфросиніна різко звернулась до росіян після обстрілів і згадала сестру з Криму
Джерело:інстаграм Маші Єфросиніної
Телеведуча Маша Єфросиніна не стримала емоцій після жорстких обстрілів росіян по енергоструктурі України 10 – 11 жовтня, тому звернулась до них. Вона засудила втікачів з Росії, які підтримували війну, а також згадала про двоюрідну сестру, яка теж тішилась руйнуванням міст.
Маша Єфросиніна опублікувала в інстаграмі емоційне відео російською мовою, де одягнула показову футболку зі словами: "Вы такие, мы другие. Вот и все. Идите нах*й". Жінка прокоментувала радощі росіян, які зловтішаються смертям українців, які загинули в результаті масованих ракетних обстрілів України Росією 10 жовтня.
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Читання коментарів під останніми постами. Це, безперечно, новий досвід у моєму житті. Скільки ж вас таких, що радіють обстрілам України. Скільки криків радості, сифілісних танців, неймовірних криків. У тому числі і від моєї прекрасної двоюрідної сестрички в Криму, з якою ми стояли і на один горщик ходили на тому самому балконі в Керчі, з якого видно сьогодні зруйнований керчинський міст,
– каже ведуча.
Вона засуджує усіх, хто так яскраво підтримував війну Росії з Україною, а тепер тікає зі своєї країни за кордон і там продовжує пакостити на зло українцям.
"Знаєте що, ви, мамусі, які пишуть мені з Новосибірська, качки з Нальчика, відгодовані мерзенні рожі з Саратова, які понесли свої дупи далеко до Туреччини, чоловічі дупи, які бояться бути мобілізованими. Знаєте, в чому між нами різниця? Ви – скиглії, ви постійно скиглите, що все у вас не так, все погано… Ми ж українці, невелика країна, така, що в рази поступається вам, ми самі обираємо, як хочемо жити. Ми обираємо наше керівництво, ми обираємо самі захищати наші землі", – сказала Маша.
Вона додала, що в той час, як українці об'єднуються і збирають мільйони на допомогу ЗСУ, їхні мобілізовані не мають взагалі жодної нормальної амуніції. Окрім того Єфросиніна назвала росіян "громадянами країни, яка найбільше у світі обісралась", послала росіян вслід за російським кораблем та показала середній палець.
У коментарях ведучу рясно підтримали інші українські зірки: Леся Нікітюк, яка попросила 5 таких же футболок, як у Маші; Джамала, Оля Полякова, Ліда Лі та тисячі інших прихильників. Звісно, не обійшлось і без зловтіхи росіян, які так нічого й не зрозуміли.
Зазначимо, що перед цим дописом Маша Єфросиніна публікувала інші відео, у яких розповідала про обстріли столиці та інших міст України, закликаючи світ звернути увагу на злочини агресора.
Масовані обстріли Росії по Україні 10 і 11 жовтня: головне
- Через 8 місяців після повномасштабного вторгнення Росії їхні військові здійснили одну з найбільших ракетних атак по всій Україні за весь час війни.
- На територію України 10 жовтня було випущено 84 крилаті ракети, 43 із яких збила протиповітряна оборона України. Ракетні обстріли були в Харкові, Києві, Львові, Кременчуці, Миколаєві, на Дніпропетровщині, у Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Полтавській областях та в інших населених пунктах.
- Через терористичну атаку загинули 23 людини, найбільше втрат – у Києві. Унаслідок обстрілів по енергетичній інфраструктурі та інших місць знеструмленими залишились багато регіонів, зокрема там зникла вода та зв'язок. Комунальні служби швидко, проте ретельно продовжують відновлювати пошкодження.
- Повторний ракетний обстріл відбувся 11 жовтня, росіяни випустили 28 крилатих ракет, з яких 20 вдалось збити українським військовим. Також були застосовані, проте знищені ворожі безпілотники.
- Найбільше пошкоджень зазнали 4 підстанції у Львівському регіоні. 2 з них – повністю знищили. Також Російські загарбники 11 жовтня завдали подвійний удар по Ладижинській ТЕС на Вінничині. Окупанти додатково запустили ракети по Дніпропетровщині – там багато населених пунктів в області перебувають без світла.
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