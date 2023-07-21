Quest Pistols презентували новий авторський трек "Хто Ми Є": ефектний кліп з алюзією на Україну

Quest Pistols презентували нову пісню "Хто Ми Є". Це свіжий авторський трек від Антона Савлепова, Кості Боровського та Микити Горюка після відродження оригінального складу гурту.

Український гурт Quest Pistols представили прем'єру, на яку чекали всі шанувальники. Пісня "Хто Ми Є" – це перша робота нового етапу творчості групи, як заявляють музиканти. Автором слів та музики став Саша Чемеров.

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Прем'єра від Quest Pistols

У пісні "Хто Ми Є" Quest Pistols розповідають про єдність й шлях до перемоги, підтримку та людяність, про теплі спогади та солодку ностальгію. Також артисти презентували кліп з атмосферою минулого. Щоб глядач занурився у довоєнні емоції. Альбом, який гортають у відеороботі, символізує спогади, образи й події з мирного життя.

Цей старий корабель та всі події на ньому як метафора нашого спільного минулого – Україна 2007. Як привид він ходить десь по Дніпру кожної ночі, в той час, як ми з вами бачимо у своїх мріях та снах таке ж саме тепле безтурботне майбутнє,

– поділився Антон Савлепов.

Для співака питання "хто ми є?" стає фундаментальним. Це спосіб відкопати коріння, згадати себе, прийняти та цінити. А також жити зараз і будувати спільне майбутнє.

"Нам хотілося відчути самим і передати нашим людям дуже важливу емоцію, що врешті решт все буде добре, по-новому й українці знов будуть щасливими. Нагадати, що у важкі часи головне бути щирими, єднатися, усвідомлювати власну природу і якості та створювати нову реальність попри перешкоди", – додав Костя Боровський.

Боровський пояснив, що бар на кораблі – це алюзія на Україну, яку чекають зусилля та зміни.

Quest Pistols – "Хто Ми Є": дивіться відео онлайн

Quest Pistols також оголосили про співпрацю з фондом "Лівий Берег" для допомоги у відбудові України. Музиканти повідомили, що частину грошей з концертного туру гурту буде відправлено на підтримку діяльності фонду.

Нагадаємо, після возз'єднання колективу в артистів одразу вийшло декілька робіт: