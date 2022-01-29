П'яний чоловік на авто врізався в будинок Тейлор Свіфт і вимагав поговорити з нею
Джерело:France24
Американська співачка Тейлор Свіфт знову стала жертвою сталкера. Невідомий чоловік на автомобілі врізався в її будинок і не хотів йти, вимагаючи розмову з артисткою.
Знаменитості часто стають жертвами переслідувачів. Цього разу стало відомо про чоловіка, який намагався зустрітися з всесвітньо відомою виконавицею Тейлор Свіфт.
Зверніть увагу Злата Огнєвіч повідомила, що її переслідувач знову на свободі: зірка готова йти до суду
Чоловік в'їхав у будинок Тейлор Свіфт
Інцидент трапився 27 січня у Нью-Йорку. Невідомий чоловік в'їхав автомобілем в будинок Тейлор Свіфт. Після цього він вийшов з авто, намагався вирвати домофон і щось говорив про виконавицю. За інформацією інсайдерів, чоловік був п'яний і відмовлявся йти, поки не поговорив зі знаменитістю.
Зловмисника затримала поліція. Працівники правоохоронних органів повідомили, що він перебував в стані алкогольного сп'яніння.
Сама Тейлор Свіфт ще не коментувала цю ситуацію й невідомо, чи була вона того дня вдома.
Знаменитості та їхні переслідувачі
- Jerry Heil нещодавно заявила, що на її концерт до Львова приїхав чоловік з Росії, який незаконно перетнув кордон. Тривалий час він надсилав їй повідомлення сексуального характеру. Поліція всі ці факти не врахувала й не відреагувала належним чином.
- Злата Огнєвіч днями опублікувала відео, де показала чоловіка, який вже 3 роки переслідує її. На камеру сталкер погрожував виконавиці вбивством. Поліція затримала зловмисника, однак суддя вирішила його відпустити. Тепер співачка разом з адвокатом працюватиме над тим, щоб домогтися справедливості та покарання для переслідувача.