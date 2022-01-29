П'яний чоловік на авто врізався в будинок Тейлор Свіфт і вимагав поговорити з нею

Американська співачка Тейлор Свіфт знову стала жертвою сталкера. Невідомий чоловік на автомобілі врізався в її будинок і не хотів йти, вимагаючи розмову з артисткою.

Знаменитості часто стають жертвами переслідувачів. Цього разу стало відомо про чоловіка, який намагався зустрітися з всесвітньо відомою виконавицею Тейлор Свіфт.

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Чоловік в'їхав у будинок Тейлор Свіфт

Інцидент трапився 27 січня у Нью-Йорку. Невідомий чоловік в'їхав автомобілем в будинок Тейлор Свіфт. Після цього він вийшов з авто, намагався вирвати домофон і щось говорив про виконавицю. За інформацією інсайдерів, чоловік був п'яний і відмовлявся йти, поки не поговорив зі знаменитістю.

Зловмисника затримала поліція. Працівники правоохоронних органів повідомили, що він перебував в стані алкогольного сп'яніння.

Сама Тейлор Свіфт ще не коментувала цю ситуацію й невідомо, чи була вона того дня вдома.

Знаменитості та їхні переслідувачі