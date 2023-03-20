Андрій Бєдняков емоційно відреагував на приїзд Путіна до Маріуполя: "Мене розбирає злість"

Вночі 19 березня Владімір Путін відвідав тимчасово окупований Маріуполь. Пропагандисти опублікували кілька відео, як диктатор спілкувався з місцевими жителями. Виглядало це дуже цинічно. На приїзд Путіна до Маріуполя відреагував і Андрій Бєдняков, для якого це рідне місто.

Нагадаємо, що російські пропагандисти вночі опублікували відео з нічного візиту Путіна в окупований Маріуполь, але “провтикали” важливий момент. Цю виставу диктатора прокоментував і шоумен Андрій Бєдняков.

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Бєдняков відреагував на візит Путіна до Маріуполя

Ведучий написав доволі емоційний пост у соцмережах.

"Подобається?" питає він про місто, яке зруйнував. "Сучасно" говорить він, вказуючи на будинки, які були збудовані на місці інших, розбитих російською армією до тла. Тільки вдумайтеся наскільки все лицемірно та дико,

– заявляє Бєдняков.

Він зізнається, що коли щоразу, як бачить у Маріуполі "тб-листівки" для їхнього глядача, його розбирає злість.

Шоумен прокоментував заяви місцевих

Андрій Бєдняков також висловився про людей, які з’явилися у відео пропагандистських ЗМІ.

"А ці "вдячні" люди мою злість посилили в сто разів. Багато хто пише, що люди ці "ряжені" (актори – 24 Канал). Але у нас в місті, на жаль, були прихильники русского міра. І, слухаючи, що несуть ці люди, я розумію, що в мене до них величезна злість, саме до тих, хто чекає і кличе", – відповів шоумен.

За його словами, саме через таких людей українці не можуть приїхати до себе на батьківщину (в Маріуполь – 24 Канал), через них загинули десятки тисяч людей, через них зруйновано наше місто.

Ведучий каже, що народу завжди прищеплювали цю любов до господаря, царя, нібито він завжди правий, без нього нас немає.

Ось і зараз. Ця людина (Путін – 24 Канал) зруйнувала ваше мирне життя, вбила людей, скалічила долю. Але ви, як і раніше, виходите кричати "ура" і махати зі сльозами на очах прапорцями. Ви просто не можете інакше,

– додав Бєдняков.

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