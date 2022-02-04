У пуховику та з сумкою Louis Vuitton: Катерина Кухар зачарувала елегантним образом

Українська прима-балерина Катерина Кухар поділилася зворушливими кадрами. Знаменитість позувала на вулиці у затишному образі, тримаючи в руках букет квітів.

Зараз танцівниця перебуває на гастролях. Катерина вже виступила у Львові, Ужгороді та Івано-Франківську. Поки на Західній Україні панує справжня зима, зірка зробила декілька атмосферних кадрів.

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Зимовий look Катерини Кухар

Фото та відео Кухар зробив її чоловік Олександр Стоянов. Прима-балерина постала перед камерою у довгому білому пуховику. Видно, що під ним була чорна кофта з капюшоном. На плечі у знаменитості бачимо світло-коричневу сумку від елітного бренду Louis Vuitton.

Волосся зірка вклала у локони, а на обличчя не наносила косметику. Перед виступом Катерина відпочивала без макіяжу. Хоча на вулиці було холодно та сніжно, але й сонячно. Тому Кухар довершила аутфіт великими сонцезахисними окулярами. У руках вона тримала багато квітів, які отримала від шанувальників.

"Навколо сніг, але в душі весна", – підписала знімки Кухар.

Для перегляду відео гортайте праворуч:

У засніженій місцевості зараз перебуває Ірина Федишин. Виконавиця поїхала в Карпати, де відпочиває посеред гір, катається на лижах, а також демонструє красиві образи. Співачка поширила серію фото, на яких зображена в білому пуховику.