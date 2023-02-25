"Пташка" зворушливо заспівала "Плине кача" у Німеччині: проникливе відео

Захисниця Маріуполя Катерина Поліщук з позивним "Пташка" виступила в Німеччині в роковини вторгнення. Оборониця з "Азовсталі" зворушливо заспівала пісню "Плине кача" перед німецькими чиновниками, зокрема і президентом Штайнмаєром та канцлером Шольцем.

Для заходу в Німеччині "Пташка" обрала неймовірну вишиту сукню від української дизайнерки Юлії Магдич. В соцмережі Катерина показала кадри з зустрічі та відео, як співала пісню.

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Захисниця Маріуполя подякувала за можливість бути почутою та за підтримку і допомогу українському народу.

Дякую пану Штанмайєру та пану Шольцу, а також багатьом мудрим та чуйним людям, що допомагають Україні! Німеччина сьогодні устами президента гучно та непохитно висловила свою позицію, за що я вдячна від усієї душі,

– сказала "Пташка".

Крім того, Катерина заспівала проникливу пісню "Пливе кача" на урочистому заході.

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В Instagram-Stories Катерина показала своє неймовірне вбрання. На захід у Німеччині вона одягнула красиву чорну сукню з жовтими квітковими елементами від української дизайнерки Юлії Магдич.

"Ця сукня підкорила сьогодні Німеччину", – написала "Пташка".



"Пташка" у сукні української дизайнерки / Фото з її інстаграм-сторіз

До слова, нещодавно Катерина Поліщук заспівала пісню "Ой, у лузі червона калина" на Софійській площі у Києві.

Нагадаємо, що тривалий час "Пташка" перебувала у полоні і лише наприкінці вересня її вдалося повернути додому. Згодом дівчина розповіла, що у російському полоні написала вірш. Останні 4 рядки Поліщук увіковічила на своїй шкірі.