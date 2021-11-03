Проти примусової вакцинації: Анастасія Приходько вийшла на мітинг

Українська співачка Анастасія Приходько вийшла на мітинг, бо серед її знайомих є багато вакцинованих, які захворіли на коронавірус. Вона також зізналася, що не була інфікованою COVID-19 і в неї сильний імунітет.

3 листопада в Києві відбувся мітинг проти примусової вакцинації. Анастасія Приходько на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала відео, де пояснила свою позицію щодо вакцинації.

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Анастасія Приходько про вакцинацію від COVID-19 Думки Приходько про паспорти вакцинації: "Є COVID-паспорти, у яких вказано, що людина вакцинована і може летіти будь-куди відпочивати. У відпустці вона захворіла на коронавірус, знає про це. Але ж вона має паспорт вакцинації й спокійно заходить в аеропорт, кафе, літак. Вона хвора, але має цей паспорт. І їй байдуже. Вона вакцинована".

Співачка про хворих на COVID-19 знайомих: "Ми вакцинуємо дітей від БЦЖ, АКДС тощо, щоб вони не хворіли. І вони не хворіють. А зараз нас змушують вакцинуватися, щоб у разі хвороби легше перенести її. Всі, кого я знаю, хворіють після вакцинації. Вони просто переносять цю інфекцію легше. В чому проблема: можна під час хвороби продовжувати робити все те, що робили раніше, бо мають паспорт вакцинації. І ніхто нічого не може сказати. Люди будуть приховувати хворобу, бо у всіх є проблеми, робота, обов'язки, діти тощо. Люди не можуть сидіти вдома".

Виконавиця про відсутність ліків від COVID-19: "Два роки ми дорогою вниз. Бо ліків від коронавірусу досі нема. Кажуть, що вони нібито в розробці. Дивно, 2 роки COVID-19 панує у світі, а ліків нема. Вакцину розробляють від 3 до 6 років. Ми ж знаємо, що в різних країнах є експериментальні вакцини. І різні. Але є такі вакцини, вколовши її ви не зможете потрапити до половини країн".

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Звернення Приходько до влади: "Я не хворіла на COVID-19. Не скажу, що в мене дуже крутий імунітет, але він в мене є. Якщо можу протистояти цій хворобі, так довго триматися. Навіщо ви змушуєте мене вганяти в себе цей вірус? Навіщо ви хочете зробити так, щоб мій імунітет послабився? Ви змушуєте мене ввести в себе маленьку дозу коронавірусу. Але якщо мій імунітет сильний, для чого робити це спеціально?".

Артистка боїться наслідків вакцинації: "Я боюсь. Бо в моїх дітей немає нікого окрім мене. Я не знаю, що буде зі мною. Сподіваюся на Бога, вірю в Нього. Банально, але в Бога на кожного з нас свої плани. Відверто скажу, що проти цієї експериментальної вакцини для наших дітей".

Анастасія проти примусової вакцинації, однак нікого не закликає та не відмовляє від щеплення. На думку співачки, кожна людина має самостійно приймати подібні рішення.

Реакція мережі

. В лікарнях України минулого тижня було 93,5 % госпіталізованих із COVID-19 і всього 6% – вакцинованих.

Чимало прихильників Приходько підтримали її й також виступили проти вакцинації від коронавірусу.

"Дякую вам, Настю, за такі правильні роздуми над темою вакцинації! Повністю підтримую і поважаю вас за чесну позицію!"

"На 100 відсотків згідна. Але, на жаль, більшість людей підуть та зроблять щеплення, оскільки потрібно на роботу, їздити громадським транспортом, оплачувати оренду квартири, комунальні послуги, годувати сім'ю і це дуже страшно. У нас немає вибору".

"Згідна з кожним вашим словом! Приємно було слухати! Діти – наше все!"

Та є й ті люди, які наголошують, що вакцинація рятує життя і є необхідною у боротьбі з коронавірусом.

"Вакцина для того, щоб майже безсимптомно або в легкій формі перехворіти, не заразити людей, яких коронавірус може вбити".

"Тому, хто не хворів, важко зрозуміти для чого ця вакцина. Колоти страшно, а хворіти не страшно?"

"Настю, ви дітей вакцинуєте? Якщо так, то які обстеження робите перед цим? Чому ми, дорослі, так упираємося бути здоровими?"