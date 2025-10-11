Колись подіум був місцем досконалості. Тепер – це місце сили. На українські модні покази поряд з моделями виходять люди з протезами. У кожному кроці – історія болю, відваги й незламності. Наші герої вкотре нагадують: краса має безліч форм.

Українська мода сьогодні говорить голосно, на весь світ: незламність теж може бути витонченою, поранене тіло – красивим, а подіум – місцем, де перемагають не стандарти, а люди. Саме про це був Ukrainian Fashion Week SS'26, який пройшов у Києві на початку вересня.

Це був не просто тиждень показів. Це були дні, коли мода перепліталася з реальністю війни, а атмосфера творчості перемагала тривогу. Українські бренди залучали до своїх показів ветеранів війни, щоб наголосити: мода – це не про тренди й тканини. Мода – це про людей.

У рамках проєкту "Краса в незламності" ми поспілкувалися з засновниками брендів Andreas Moskin та JULIYA KROS. На Ukrainian Fashion Week вони були одними з тих, чиї колекції презентували люди з протезами. А також поговорили з ветеранами, які виходили на подіум у рамках Тижня моди. Текст про моду, яка показує незламність, – читайте далі на Showbiz 24.

До теми Мода зі змістом․ Як перше інклюзивне ательє Lady Di atelier задає тренд сучасному бізнесу

Мода – це люди, а не тренди

Засновники бренду Andreas Moskin – Андрій Моськін та Андреас Білоус сприймають Тиждень моди як культурний маніфест, в якому речі й люди разом створюють нову історію. Їхній показ "Жити Назустріч" – це про цінності, про відкритість і рівність, про моду, яка говорить мовою суспільства.

Для нас мода завжди була про людей, а не лише про тренди, тканини чи крій. Ми переконані, що стиль має бути доступним кожному. Люди, які пережили травми чи користуються протезами, заслуговують відчувати себе красивими та впевненими. Це не про тренд, а про гідність і право бути видимими,

– наголошують дизайнери.

Новою колекцією Андрій та Андреас прагнули передати ідею рівності. У колекції взаємодіють чоловічі та жіночі образи, ветерани і професійні моделі виходять на подіум пліч-о-пліч та доповнюють одне одного. Це символ співпраці й взаємоповаги, що віддзеркалює внутрішні переконання.

Це вже не вперше, коли Andreas Moskin залучає ветеранів до своїх показів. З деякими моделями дизайнери співпрацюють вже третій рік поспіль – вони стали справжніми друзями, разом з якими пройшли через багато емоційних моментів.

Одним з таких героїв є Дмитро Терещенко. Цього року він вже втретє брав участь у Fashion Week. Чоловік зізнається: завжди відчуває себе на подіумах розслаблено, насолоджується своєю роботою.

Дмитро підкреслює, що важливо залучати людей з обмеженими можливостями до сфер моди та культури, щоб розвивати інклюзивну моду.

Це ще один крок до інтеграції в суспільство. Це шанс через моду розповісти світові про незламність українського народу. Зробити це мовою культури, естетики та мистецтва,

– каже Дмитро.

Наш герой наголошує: важливо цінувати життя саме в моменті й проживати його на максимум, бо найцікавіше тільки попереду.



Дмитро Терещенко / Фото з особистого архіву захисника

Водночас щосезону на показах Andreas Moskin з'являються нові обличчя, з якими дизайнери не лише знайомляться самі, а й знайомлять суспільство. Кожен новий вихід на подіум стає особистою історією мужності. Кожен із героїв несе в собі цілий всесвіт досвіду і сили.

Серед них – Неля Леонідова, яка ще у 2014 році, рятуючи дітей під час обстрілу в Зугресі, отримала тяжкі поранення, пережила кому, десятки операцій та вимушене переселення. Її шлях – це історія незламності та безмежної любові до життя.

Важливо Протез – це зовсім не вирок․ Як повернутися до життя після ампутації

Ірина Білоцерковець – лікарка й мати, яка у перші дні повномасштабної війни отримала серйозні травми, але пройшла складний шлях відновлення, не втративши внутрішньої гідності та сили духу.

Захар Бірюков, ветеран Сил спеціальних операцій, який після втрати обох рук зумів повернутися до активного життя та стати символом стійкості й мужності.

Андрій та Андреас наголошують, що для них всі ці історії – не просто біографії, а живі приклади героїзму.

Для нас найважливіші ті, хто виходить на подіум. Ветерани, лікарі, люди, які пережили травми, – саме вони надають нашій моді справжнього змісту. Їхня присутність говорить голосніше за будь-які рецензії критиків. Звісно, ми цінуємо й увагу преси, і відгуки публіки, але головний критерій для нас – очі наших героїв, коли вони стоять на сцені,

– підсумовують модельєри.

Ветерани на показі Andreas Moskin в рамках UFW / Фото Юрій Яцкулич

Інклюзивний одяг – нова мова моди

Усі адаптації одягу дизайнери розробляють у співпраці з моделями. Серед таких адаптацій приховані застібки на внутрішніх швах штанів, що забезпечують легкий доступ до протезу, зйомні рукави піджаків, спеціальна вишивка для людей із порушеннями зору. Образи виконані за індивідуальними мірками, щоб уникнути натирань і забезпечити максимальний комфорт під час руху. Це функціональність, яка не жертвує стилем: костюми залишаються елегантним, але водночас враховують потреби носія.

"Інклюзивність руйнує старі уявлення, коли "краса" зводилася до кількох стандартних параметрів. Сьогодні ми бачимо красу у різноманітті, у тому, що подіум відображає реальне суспільство з усією його багатогранністю. Адаптивний одяг уже не сприймається як суто функціональна чи "медична" річ – він може бути водночас стильним, зручним і гідним найвищих подіумів. Це і є нова мова моди", – кажуть дизайнери.

Ми живемо в реальності, де тисячі людей щодня стикаються з війною. Тому інклюзивність для бренду Andreas Moskin – не модний жест, а щоденна практика. Саме це може зробити Україну прикладом для світу: ми показуємо, як адаптивна мода здатна поєднувати стиль і функціональність, як подіум може бути місцем рівності, а не винятків. У цьому сенсі українська мода має шанс диктувати правила, а не лише наслідувати їх.

Безбар'єрність починається з базової потреби – якісного та функціонального одягу

Для власниць бренду JULIYA KROS – Перекрьостової Юлії та Філь Олени стратегічним пріоритетом завжди була корпоративна соціальна відповідальність бізнесу. Вже 12 років власниці формують свідому інтелектуальну моду, прагнучи до мінімізації речей в гардеробі завдяки якості, багатофункціональності і трансформації моделей одягу. Жінки намагаються донести світові важливість відповідального споживання речей.

Відмінна риса одягу JULIYA KROS – деталі в крої, які дозволяють трансформувати модель. Так бренд припускає співтворчість зі споживачем, дає можливість проявити фантазію та зрозуміти кожну річ по-своєму.

Більшість одягу, який створює бренд, вже адаптований для людей з протезами, які пересуваються на кріслах колісних або мають втрату зору.

Через подіум, одяг і соціально-відповідальні дії наша команда несе чіткі меседжі. Ми доносимо реалії сьогодення через вихід на подіум людей з інвалідністю, а також соціалізуємо їх. Формуємо також культуру піклування компаній про працівників з інвалідністю, забезпечуємо максимальну самостійність в робочому середовищі через адаптивний одяг,

– кажуть власниці.

Кожному з нас важливо усвідомлювати, що безбар'єрність починається ще до пандусів чи адаптованого робочого місця. Вона починається з базової потреби – зручного одягу для якості щоденного життя. Важлива його наявність та здатність людини самостійно вдягатися, комфортно дістатися до роботи, обслуговувати протези чи гідно почуватися на робочому місці в кріслі колісному.

Тому до показів команда бренду долучає партнерів – компанії, які забезпечують адаптивним одягом своїх працівників. Саме вони несуть на подіум культуру безбар'єрності та піклування.

Усе, що нам треба – нормалізувати ветеранство

Головною героїнею показу Ambitions People бренду JULIYA KROS на UFW стала Крістіна Саніна – Крістіна (Сталева Квітка), капітан та ветеранка ЗСУ. У 2016 році підписала контракт із ЗСУ, у вересні 2025 звільнилася. В цивільному житті втратила обидві нижні кінцівки. Має донечку Стефанію, якій 2 роки.

Крістіна – єдина жінка в Україні, яка має остеоінтеграцію – титановий імплант, який вводять в кістку. Вона кидає виклик стандартам моди й намагається своїм прикладом мотивувати інших. На шляху до подіуму дуже важливу роль відіграв чоловік Крістіни – полковник ЗСУ у відставці, який служив в Криму, у 2014 році вийшов з півострова в складі Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

"Для мене він не просто чоловік. Це мій найкращий друг, партнер і людина, яка вміє бачити в мені більше, ніж зовнішні обставини. Завдяки йому я знаю, що справжнє кохання – це коли разом проходиш і найсвітліші, і найтемніші моменти життя", – поділилася Крістіна.

Мій вихід на подіум – це символ перемоги над труднощами та нових можливостей. Я хочу надихнути інших не боятися змін і жити повним життям. Я мрію, щоб українська мода стала прикладом для світу – сміливою, сучасною та інклюзивною,

– каже Крістіна щодо свого досвіду співпраці з брендом JULIYA KROS.



Крістіна Саніна на UFW / Фото з інстаграму дівчини

Також команду JULIYA KROS вже вкотре представляв захисник Олег Хмелевський, який восени 2022 на фронті втратив стопу. У розмові з нами чоловік наголосив, що дуже важливо не розділяти суспільство на ветеранів чи не ветеранів. Бо більшість військових, які повертаються з фронту, будуть займатися цивільним життям і нічим не відрізнятимуться від інших.

Все, що нам треба – нормалізувати ветеранство. Насправді, успіх і діяльність людини залежать від сили волі й світогляду, а не кількості чи якості кінцівок. Тому в сфері моди та культури, які формують наше сьогодення, треба ці ідеї просувати,

– підкреслив Олег.

Чоловік прагне, щоб його досвід міг слугувати для когось позитивним прикладом, щоб ті, хто повертається додому, зокрема з пораненнями, мали змогу почуватися звичайними в суспільстві.

Поява ветеранів в інформаційному полі є символом того, що ми потрібні, цікаві та актуальні. Яке ставлення до ветеранів світ бачитиме, таку правду він для себе й побудує,

– наголосив Олег.

Інклюзивність – органічна частина модної культури

Сьогодні одяг та образи, які створюють, – це не лише зовнішній вигляд. Це символ стійкості. Українська мода стала відображенням характеру нашої національної ідентичності, нашої здатності залишатися сильними й стильними навіть у найважчі часи.

Українська жінка в нашому баченні – сильна, але водночас чутлива. Вона здатна поєднувати ніжність із незламністю, сміливо виходити на сцену життя навіть після пережитих травм. Український чоловік – це не тільки про мужність і силу, а й про глибину, про готовність показувати емоції, цінувати людяність. Разом ці два образи створюють історію, у якій головними є гідність і свобода,

– кажуть Андрій та Андреас.

Юлія та Олена додають, що сучасні українські люди – це ті, які мріють та діють навіть крізь закриті двері. Вони самодостатні, сміливі, справжні, доброчесні, не бояться падінь, бо з них починається зростання.

Власники брендів JULIYA KROS та Andreas Moskin вже бачать інтерес та захоплення з боку міжнародних медіа. Вони цікавляться нашим досвідом, приїжджають побачити все на власні очі. Наразі інклюзивні покази у світі – це здебільшого виняток, а в українському суспільстві це стало нормою. Ми показуємо: інклюзивність – це не спецефект, а органічна частина легкої промисловості та модної культури. І це те, що презентує нашу вітчизняну експертизу в створенні технологічних рішень з функцією для людей з інвалідністю, що робить нас цікавими й унікальними для світу.



Олександр Швачка на UFW / Фото з інстаграму ветерана

Чи не перетворюється інклюзивність на "тренд для галочки"?

Модні бренди, так само як і всі українці, постали перед величезним викликом. Щодня вони стикаються з нестабільною логістикою, ризиками виробництва. Та водночас війна змушує дивитися глибше.

Бренд перестає бути лише про красивий костюм, він стає способом підтримати людей, дати їм відчуття гідності. Ми відчуваємо відповідальність тримати цей баланс – між бізнесом і сенсом, між креативом і соціальною місією,

– кажуть Андрій та Андреас.

Власниці бренду JULIYA KROS підтверджують, що війна посилила відповідальність. Зараз українські бізнеси проживають перевірку на відповідність місії та цінностей, що декларує бренд, з реальними діями та проявами в публічному просторі.

"Ми переконані, що якщо це зроблено формально, аудиторія відразу відчуває фальш. Для нас інклюзивність – це не кампанія і не окремий проєкт, а вже невід'ємна частина ДНК бренду", – наголошують засновники Andreas Moskin.

Через колаборації та рекламні кампейни бренди дають можливість людям з інвалідністю соціалізуватися. Наші модельєри впевнені, що з часом інклюзивність стане важливою складовою усіх сфер діяльності.

Відповідальні бренди, які не лише декларують чи просуваються на темі інклюзивності, а реально працюють з цим, розробляють спеціальні рішення для комфорту та самостійності людей з інвалідністю, ніколи не перетворять свої цінності на "галочку",

– підсумовують в JULIYA KROS.



Показ Andreas Moskin в рамках UFW / Фото Юрій Яцкулич

Краса сьогодні – це не трендовий одяг, красива зачіска та макіяж. Це людяність, яка проявляється у щирості, силі та здатності залишатися собою навіть після найважчих випробувань. Це внутрішнє світло, яке не згасає попри всі обставини. Це кожен з нас, хто змінює себе та світ навколо на краще.

UFW уже став платформою, де мода – це і культура, і суспільний діалог. Ми віримо, що цей напрямок буде тільки посилюватися. У світі, де мода часто асоціюється із "глянцем" і недосяжністю, Український Тиждень моди показує щось інше – що стиль може бути про людей, про суспільство, про цінності. Це майбутнє, у якому Україна може стати лідером.