Франція у жалобі за талантом: трансляція прощальної церемонії з Жаном-Полем Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо помер 6 вересня 2021 року. Прощання зі знаменитим актором запланували на 9 вересня й відбувається воно у його рідному Парижі.

Культовий актор Жан-Поль Бельмондо закінчив життєвий шлях у 88 років. Смерть Бельмондо стала великою втратою для французького кінематографічного мистецтва, адже чоловік зробив великий внесок у розвиток сфери кіно. Церемонія прощання з артистом відбувається у паризькому Будинку інвалідів, який є пам'яткою військової історії Франції.

Важливо Помер відомий французький актор Жан-Поль Бельмондо

Вшанувати пам'ять Жана-Поля Бельмондо прийшли майже 1000 французів, серед яких і президент країни. Прощальну церемонію супроводжує оркестр. Відомо, що похорон талановитого актора відбудеться у п'ятницю, 10 вересня в Сен-Жермен-де-Пре.

Прощальна церемонія з актором Жаном-Полем Бельмондо: дивитись відео