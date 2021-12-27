Проблеми сильніші, ніж стосунки, – Даша Астаф'єва розговорилась про розрив з нареченим

У жовтні Даша Астаф'єва розійшлась з бойфрендом, за якого збиралась заміж. Вона відмовлялась коментувати розрив, а тепер зізналась, що їхні почуття зруйнували проблеми Артема з законом.

Розставання 36-річної Даші Астаф'євої та Артема Кіма шокувало весь шоу-біз. Закохані жили в цивільному шлюбі п'ять років, а останні чотири зірка ходила на суди нареченого, якого підозрювали в розкраданні державних коштів. Їхні стосунки пережили і суспільний осуд, і кримінальну справу, однак все це не минуло безслідно. За словами моделі, проблеми Артема ослабили їхні почуття.

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Вони нібито вичерпали той ресурс, який мав би піти на будування сім'ї та все хороше. Ані Даша, ані Артем не були готові продовжувати стосунки.

Як з'ясувалось, ми більш друзі, аніж люди, які кохають одне одного. Іноді погані події можуть зруйнувати і почуття, і те, що будувалось роками… Дуже складно, коли проблеми сильніші, ніж стосунки,

– заявила артистка.

Знаменитість запевняє, що зараз у них "інше кохання". Вони залишились справжніми друзями. Наразі співачка не готова до нового роману. Вона хоче оговтатись після попередніх стосунків.

"Я не знаю, як це буде щодо Артема, але мені дуже добре зараз одній. Я ніколи не думала про себе так, як зараз. Звісно, друзі намагаються мене посватати, але я хочу трошки прийти до тями", – ділиться Даша Астаф'єва.