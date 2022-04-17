Привітала українську збірну: Меган Маркл вигукнула "Слава Україні" на "Іграх нескорених"

На відкритті церемонії "Ігор нескорених" у Нідерландах виступила Меган Маркл. Вона привітала українську команду словами "Слава Україні".

16 квітня у Гаазі розпочались міжнародні спортивні змагання "Ігри нескорених". Принц Гаррі та Меган Маркл виступили на церемонії відкриття.

До теми Принц Гаррі виступив на церемонії відкриття "Ігор нескорених" зі словами підтримки України

Меган Маркл вшанувала збірну України

Вітаючи українську команду, Меган Маркл вигукнула "Слава Україні". Зала аплодувала стоячи й бурхливими оплесками.

Для кожної команди, як ми з чоловіком усвідомлюємо, було непросто приїхати сюди, як фізично, так і емоційно. Особливо для збірної України, яку ми всі підтримуємо,

– сказала Меган Маркл.



Меган Маркл / Фото Getty Images

Що про Україну сказав принц Гаррі