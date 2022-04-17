Привітала українську збірну: Меган Маркл вигукнула "Слава Україні" на "Іграх нескорених"
17 квітня 2022 , 11:26Читать новость на русском
Джерело:Mirror
На відкритті церемонії "Ігор нескорених" у Нідерландах виступила Меган Маркл. Вона привітала українську команду словами "Слава Україні".
16 квітня у Гаазі розпочались міжнародні спортивні змагання "Ігри нескорених". Принц Гаррі та Меган Маркл виступили на церемонії відкриття.
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Меган Маркл вшанувала збірну України
Вітаючи українську команду, Меган Маркл вигукнула "Слава Україні". Зала аплодувала стоячи й бурхливими оплесками.
Для кожної команди, як ми з чоловіком усвідомлюємо, було непросто приїхати сюди, як фізично, так і емоційно. Особливо для збірної України, яку ми всі підтримуємо,
– сказала Меган Маркл.
Меган Маркл / Фото Getty Images
Що про Україну сказав принц Гаррі
- Онук Єлизавети II так само згадав Україну у своїй промові. Він висловив думку, що "Ігри нескорених" дадуть Україні можливість показати себе.
- Принц Гаррі також віддав шану українським військовослужбовцям, які поїхали до Нідерландів, щоб взяти участь у змаганнях "Ігри нескорених".
- "Ви сказали мені вчора, чому вирішили приєднатися до нас попри будь-що. Ви сказали, що прийшли на цю глобальну арену не просто для того, щоб показати свою силу, а щоб сказати свою правду, правду про те, що відбувається у вашій країні", – підкреслив принц Гаррі.