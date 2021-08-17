Приватний літак і застілля в Італії: Мадонна показала, як відсвяткувала день народження

У понеділок, 16 серпня, попдіві Мадонні виповнилось 63 роки! З нагоди день народження вона зібрала дітей, бойфренда, друзів і полетіла в Італію приватним літаком. Святкування співачка влаштувала у мальовничій локації просто неба.

Найуспішніша артистка в історії не чекає ювілею, а кожен свій день народження відзначає з небаченим розмахом. 63-річчя не стало винятком. Замість того, щоб зібрати близьких на розкішній віллі чи в ресторані, Мадонна покликала їх в Італію.

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Вечірка відбулась під гаслом Mambo`s Birthday – "День народження у стилі мамбо". Мамбо – це музичний стиль і кубинський танець, який популярний в латиноамериканських країнах. Для кількох десятків гостей Мадонна накрила величезний стіл просто неба. Іменинниця та її близькі вечеряли в красивій локації з ліхтариками та свічками на столі.

Після застілля іменинниця влаштувала солодкий стіл з легендарним італійським морозивом у ріжках. 63-річна Мадонна, як і її друзі, еротично смакувала десерт на камеру. Одне морозиво вона розділила з 27-біним бойфрендом Ахламаліком Вільямсом.

Образ Мадонни на дні народженні

Для вечірки в кубинському стилі співачка обрала блакитну сукню-сорочку з принтом від улюбленого бренду Versace. Струнку талію вона виділила масивним золотим поясом, а верхні ґудзики вбрання не застібала, акцентуючи на декольте.

Свій образ Мадонна довершила чорними босоніжками на високих підборах, багатошаровим кольє та браслетами. З ідеальною укладкою та макіяжем вона впевнено дефілювала італійськими вуличками за руку з молодим бойфрендом.

Мадонна на дні народженні / Фото з інстаграму співачки

Мадонна на дні народженні / Фото з інстаграму співачки

Фото та відео з дня народження Мадонни

Вечірка до дня народження Мадонни / Фото з інстаграму співачки

Вечірка до дня народження Мадонни / Фото з інстаграму співачки

Вечірка до дня народження Мадонни / Фото з інстаграму співачки

Вечірка до дня народження Мадонни / Фото з інстаграму співачки