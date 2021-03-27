Шведську принцесу Софію виписали з лікарні: перше фото з малюком

Дружина принца Карла Філіпа 26 березня народила сина. Оскільки принцеса Софія та малюк почувалися добре, їх виписали з лікарні того ж дня. Дорогою до авто подружжя сфотографували папараці, а перші кадри батьків з третім нащадком розлетілися мережею.

У принцеси Софії та принца Карла Філіпа народилася третя дитина. Вони знову стали батьками хлопчика. Малюк з'явився на світ в лікарні Дандерид у місті Стокгольм, як і його старші брати Александр і Габріель.

Важливо Принц Швеції Карл Філіп і принцеса Софія втретє стали батьками

"Ми так раді і вдячні, що можемо вітати третього сина в нашій сім’ї. Ми з принцесою Софією та двома його старшими братами так довго чекали цього дня. І зараз ми з нетерпінням чекаємо знайомства з цим новим маленьким членом нашої родини", – йдеться у заяві принца Карла Філіпа

Під лікарнею Дандерид на подружжя чекали папараці, які встигли зробити кілька кадрів багатодітних батьків з третім сином.

Перше фото принцеси Софії та принца Карла Філіпа з малюком

Принц Карл Філіп забрав дружину з новонародженим сином додому. Дорогою до авто він ніс автокрісло з крихітним хлопчиком, закутаним у ковдру, та міцно тримав кохану за руку.

Для виходу принцеса Софія обрала комфортний повсякденний образ – чорні штани-скіні, блакитну сорочку, білі кеди та бейсболку, а обличчя приховала за захисною маскою. Додамо, що вона трохи набрала вагу після третіх пологів. Подружжя привітало пресу та фотографів біля автомобіля й вирушило в резиденцію в Юргордені.