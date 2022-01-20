Принцеса Євгенія з'явилась на публіці в елегантному аутфіті за 200 тисяч гривень

Онука королеви Єлизавети II днями прогулялась Лондоном у стильному образі. Принцеса Євгенія постала у вбранні за 200 тисяч гривень.

Принцеса Йоркська днями з'явилась на публіці у Лондоні. Вона потрапила в об'єктиви папараці під час прогулянки містом.

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Образ принцеси Євгенії

Для виходу у світ онука королеви Єлизавети II обрала чорну кофтинку з білим комірцем та темні штани. Також вона одягнула стильне пальто синьо-зеленого кольору з клітчастим принтом від французького бренду Sandro Paris.

Принцеса Євгенія поєднала вбрання зі шкіряними чоботами Aquazzura на високих підборах. Вона доповнила образ одразу двома сумками – одною від Louis Vuitton та другою від Hauser & Wirth.

Look принцеси Йоркської обійшовся їй у майже 7400 доларів – 200 тисяч гривень:

пальто вартістю 700 доларів;

чоботи за 600 доларів;

сумка Louis Vuitton за 6 тисяч доларів;

сумка-шоппер за 75 доларів.

Додамо, трохи раніше Євгенія розповіла, що запускає серію подкастів для благодійної організації The Anti-Slavery Collective. Як зазначає видання Daily Mail, так принцеса хоче не тільки спробувати себе у медійній сфері, але й заробляти на життя. Адже через секс-скандал з принцом Ендрю вона навряд чи зможе забезпечувати себе як королівська особа.