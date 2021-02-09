Принцеса Євгенія народила первістка: стать і перше фото малюка

Принцеса Євгенія вперше стала мамою. Онука Її Величності Єлизавети ІІ народила сина в лікарні Портленда 9 лютого. Радісною новиною вже поділився королівський палац, а новоспечена матуся показала перше фото малюка.

У вересні 2020 року принцеса Євгенія оголосила про свою вагітність. Відтоді увага публіки та ЗМІ була прикута до її особистості, усі чекали подробиць цього особливого стану у спадкоємиці престолу. Проте онука Її Величності не ділилася новинами щодо вагітності та не з'являлася на публіці. Тепер увесь світ обговорює народження її первістка.

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Принцеса Євгенія народила сина 9 лютого в одній з лікарень у місті Портленд, що в штаті Орегон. Чоловік Джек Бруксбенк був присутній під час пологів. Вага хлопчика 3,6 кілограма.

Перше фото сина принцеси Євгенії

Онука королеви Єлизавети II в особистому профілі в інстаграмі вже опублікувала перше фото сина. На світлині вона показала крихітну ручку малюка. Наразі ім'я хлопчика батьки та королівська родина не розсекречують, допис принцеса Євгенія доповнила лише блакитними серцями, підтверджуючи стать дитини. У коментарях її встиг привітати брат Кейт Міддлтон Джеймс Міддлтон.

Що відомо про вагітність принцеси Євгенії

Радісна новина про вагітність у королівській сім'ї ширилася мережею наприкінці вересня 2020 року. Принцеса Євгенія оголосила про те, що носить під серцем малюка, через 2 роки після гучного весілля з Джеком Бруксбанком.

Нагадаємо, закохані зустрічалися понад 7 років, а потім одружилися. Первісток подружжя став 11-им у черзі на королівський престол Великої Британії. Раніше повідомлялося, що дитина Євгенії та Джека, скоріш за все, не матиме королівського титулу.

Подружжя прагне, щоб їхня дитина самостійно обирала свій життєвий шлях та заробляла на життя. Титули не мають жодного значення, головне, щоб дитина була здоровою та щасливою.