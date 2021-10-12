Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк святкують 3 річницю шлюбу: яким було їхнє весілля
Джерело:24 канал
Онука королеви принцеса Євгенія та бізнесмен Джек Бруксбенк одружилися 12 жовтня 2018 року. У третю річницю весілля згадуємо, якою була церемонія шлюбу королівської пари.
Церемонія весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка розпочалась о 11:00 за британським часом (і о 13:00 за київським). Торжество проходило в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Там у травні 2018 обвінчалися принц Гаррі та Меган Маркл.
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Церемонія шлюбу
Онука Єлизавети II прибула до каплиці в супроводі батька, принца Ендрю. Під час церемонії звучав голос Андреа Бочеллі. Архієпископ Йоркський Джон Сентаму прочитав молитви, а декан Віндзора Девід Коннер правив службу.
Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / Фото Getty Images
Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / Фото Getty Images
Вбрання принцеси-нареченої
Євгенія обрала сукню слонової кістки від бренду Peter Pilotto, створену австрійсько-італійським дизайнером. Плечі нареченої були злегка оголені, а ззаду красувався довгий шлейф. Принцеса була без фати, але з сережками та дорогоцінною тіарою зі смарагдами 1919 року.
Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / Фото Getty Images
Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / Фото Getty Images
Гості весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка
На святкування прийшли не тільки члени королівської родини, але й знаменитості. Серед них – Кара Делевінь, Роббі Вільямс, Наомі Кемпбелл, Демі Мур та інші.
Гості, що завітали на весілля / Фото Getty Images
Після вінчання новоспечене подружжя відправилося на святковий обід, а згодом – на закриту вечірку.