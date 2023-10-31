18-річна принцеса Леонор офіційно стала майбутньою королевою Іспанії: відео присяги

Спадкоємиця Іспанського престолу принцеса Леонор відсвяткувала 18-річчя. У цей день вона офіційно стала майбутньою королевою Іспанії.

Принцеса оголосила присягу на вірність своїй країні і народові. Церемонія пройшла в Мадриді перед Будинком парламенту.

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Зараз Леонор проходить трирічне навчання в Армійській військовій академії в Сарагосі.

Леонор стала майбутньою королевою Іспанії

18-річна Леонор у день свого народження склала присягу на вірність країні.

Довідка! Наразі старша донька короля Іспанії Леонор носить титул принцеси Астурійської. Коли вона зійде на трон, то стане першою королевою Іспанії за останні 150 років.

Після цього принцеса пройшла ще одну церемонію в парламенті, де вона отримала медалі Конгресу і Сенату.

На церемонії присягання були присутні батьки Леонор – король Іспанії Філіп та королева Летиція. Також на фото можна помітити молодшу сестру принцеси – Софію.

Принцеса Леонор на церемонії / Фото Casa de S.M. el Rey

Де навчається принцеса Леонор: коротко