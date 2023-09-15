Понад 40 років пролежав на горищі: светр принцеси Діани продали на аукціоні за вражаючу суму

Днями у Нью-Йорку пройшов аукціон Sotheby's. На заході вдалося продати знаменитий яскраво-червоний светр принцеси Діани з чорною овечкою за приголомшливу суму.

Лот виставили на аукціон 7 вересня, а продали вже 14. Очікувалось, що він коштуватиме від 50 до 80 тисяч доларів. Проте насправді вартість лота виросла до 1,14 мільйона доларів.

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Що відомо про джемпер принцеси Діани

У 1979 році дизайнерки Саллі М'юір і Джоанна Осборн створили в'язаний яскраво-червоний вовняний светр з круглим вирізом. Джемпер мав нестандартний принт: багато білих овець з однією чорною. Вони виготовили такий светр для власного бренду Warm & Wonderful.

Принцеса Діана придбала його і з'явилася у светрі у червні 1981 року на грі з поло свого нареченого принца Чарльза. Нестандартний елемент одягу дуже сподобався аудиторії, що призвело до різкого зростання продажів у бренду Warm & Wonderful.

Втім, через декілька тижнів після першого виходу Діани у джемпері, дизайнерки отримали листа з Букінгемського палацу, де було зазначено, що Діана пошкодила светр. Його відправили дизайнеркам на ремонт. Втім, вони вирішили зробити новий джемпер для Діани, а пошкоджений залишили у себе. І лише у березні цього року одна з дизайнерок знайшла оригінальний светр на горищі. Він був захований у маленькій коробці та пролежав там понад 40 років.

Светр принцеси Дани / Скриншоти з сайту аукціону

Речі світових знаменитостей, які раніше продавали на аукціонах

Якось на аукціоні продали розтрощену гітару Курта Кобейна. Її фронтмен Nirvana розбив ще на початку 1990-х під час написання культового альбому Nevermind. Початкова ціна гітари становила 60 тисяч доларів, проте продали її майже за 596 тисяч доларів. На ній свого часу залишили автографи всі учасники гурту – Курт Кобейн, Кріс Новоселич і Дейв Грол.

Зазначимо, що інструмент був розтрощений, але пізніше його зібрали. Та все ж, через пошкодження на цій гітарі неможливо грати.