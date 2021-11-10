Принцеса Беатріс побувала в клубі в молочній блузці та сарафані: фото з чоловіком

10 листопада 2021 , 17:20
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Джерело:

Getty Images

Онука Єлизавети II здійснила новий публічний вихід з чоловіком. Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці побувала на урочистій вечері в Лондоні. Для події королівська спадкоємиця обрала елегантне вбрання.

Подружжя відвідало вечерю, яку організувала Габріела Пікок у клубі Pavilion у Лондоні. Вона зібрала публіку, щоб відсвяткувати вихід книжки "2 тижні, щоб почуватися чудово". 

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Образ принцеси Беатріс

Онука Її Величності прийшла на захід у блузці молочного кольору та чорному сарафані. На шиї в принцеси був лаконічний шарф у тон блузки. Такий look Беатріс поєднала з колготами та замшевими туфлями чорного кольору на підборах.

Особливим аксесуаром стала брошка у вигляді червоного маку. Таку прикрасу одягають члени монаршої родини, щоб вшанувати загиблих британських військових, які віддали своє життя у війнах. 

Зазначимо, з подібною брошкою днями виступила Меган Маркл на саміті DealBook Online у газеті The New York Times. Вона одягнула особливий символ в США. 

У руці принцеса тримала чорний клатч. На обличчі вона зробила легкий макіяж, а волосся розпустила й частину зчепила шпилькою ззаду. 

 

 

 

 

 

Принцеса Беатріс з чоловіком / Фото Getty Images


Принцеса Беатріс / Фото Getty Images

Коханий принцеси Беатріс – Едоардо Мапеллі Моцці прийшов на вечерю у темно-сірому класичному костюмі, білій сорочці та кедах. 
Автор: Христина Кобак