На коні та у військовій уніформі: принцеса Анна постала у ефектному образі на коронації Чарльза

Роль принцеси Анни у коронації її старшого брата Чарльза є дуже важливою. Вона постала на церемонії у королівській уніформі замість пишної сукні.

Принцеса Анна була на коронації брата, Чарльза ІІІ, пише 24 Канал. Їй було відведено особливу роль на церемонії.

Дивіться також Коронація Чарльза III: все, що треба знати – хронологія подій

Образ принцеси Анни на церемонії

Для коронації принцеса Анна одягнула королівську уніформу з темно-зеленою мантією, поясом із підв’язкою, повнорозмірними медалями, орденами тощо.

Її мантія була виготовлена із темно-зеленого шовкового оксамиту з підкладкою з білої тафти. Крім того, вона має вишитий вручну золотий значок і синій оксамитовий капюшон із підв’язкою.



Принцеса Анна під час коронації / Скриншот з відео

Роль принцеси Анни у коронації

Їй було відведено особливу роль – особистого ад'ютанта короля. Цю посаду називають Gold Stick (Золота Палиця). Принцесі Анні довірили безпеку монарха. Тож, вона їхала слідом за новими королем і королевою після коронації.

Опісля вона очолить велику процесію з 6 тисяч військових. Саме ця роль у коронації й "розв'язала проблему із сукнею", як жартувала сама Анна.

Яким титул принцеси Анни

Сестра короля – Анна – носить титул королівської принцеси. Він належить Анні вже 36 років і вона є сьомою людиною, яка носить його від того самого моменту.

Титул зберігається протягом усього життя, аж до смерті його власника. Тож, коли принц Вільям стане королем, він не зможе дарувати цей титул своїй дочці принцесі Шарлотті, якщо принцеса Анна буде ще жива.

Титул королівської принцеси надається старшій дочці монарха і не є автоматичним. Останньою, кому належав титул до Анни, була принцеса Марія, єдина дочка короля Георга V, яка померла 1965 року. Титул залишався вакантним протягом 22 років, перш ніж королева подарувала його принцесі Анні.