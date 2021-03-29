Принц Вільям став найсексуальнішим лисим чоловіком світу

Британський принц Вільям очолив рейтинг найсексуальніших лисих чоловіків світу. Про це свідчить аналіз матеріалів в Google, де герцога Кембриджського називали "сексуальним" 17,6 мільйона разів.

Спеціалісти з косметичної хірургії Longevita провели дослідження на визначення найсексуальнішого чоловіка. Для цього вони вивчали матеріали, які знаходили в Google.

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Принц Вільям – найсексуальніший лисий чоловік світу

Ретельний аналіз тисяч статей, блогів та сторінок в пошуковику показав, що принца Вільяма називали "сексуальним" 17,6 мільйона разів.

Таким чином герцог Кембриджський зміг очолити рейтинг найкращих лисих чоловіків. Йому вдалося випередити Майка Тайсона, Джейсона Стейтема, Пітбуля та Майкла Джордана.

Хто ще увійшов до рейтингу найсексуальніших лисих чоловіків: