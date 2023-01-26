Принц Вільям пожартував з дружини Кейт під час робочої зустрічі: як вона відреагувала

Принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали Windsor Foodshare, де поспілкувалися з волонтерами. У процесі вони допомагали сортувати їжу, коли Вільям пожартував з праці дружини.

Принцеса Уельська, яка нещодавно самостійно провела робочу зустріч, з'явилась на публіці разом з принцом Вільямом. Подружжя відвідало організацію Windsor Foodshare, що надає підтримку сім'ям.

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Новий вихід Вільяма та Кейт

Принц та принцеса Уельські спілкувалися з волонтерами, а також долучилися до їхньої роботи – сортували їжу, яку пожертвували на благодійність, та пакували посилки, які відправлятимуть малозабезпеченим.

У процесі Кейт Міддлтон бесідувала з волонтерами, а принц Вільям сортував їжу. У певний момент він підійшов до дружини й пожартував: "Перепрошую, тут забагато балаканини". Цей жарт він супроводив характерним жестом, продемонструвавши дзьоба.

Зауваження принца Уельського не викликало у принцеси обурення – вона лише розсміялась разом з волонтерами, що стояли поряд. Цей момент потрапив на відео.

Вільям пожартував з дружини: дивіться відео онлайн

Образ принцеси Уельської

Кейт Міддлтон для робочого виходу обрала стильний аутфіт. Вона постала у чорних штанах зі стрілками та ременем на талії та малиновим джемпером із горловиною від бренду Hobbs. Зверху Кетрін одягнула пальто такого самого відтінку та бренду за 370 доларів.

Образ доповнили туфлі-човники, лаконічні аксесуари, звична зачіска та макіяж.



Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму подружжя

, на вчорашню робочу зустріч у Віндзорському замку принцеса Уельська одягнула чорний короткий жакет від одного з улюблених брендів Alexander McQueen за 1527 доларів та чорні штани від Roland Mouret вартістю 960 доларів.