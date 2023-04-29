На велосипедах: принц Вільям і Кейт Міддлтон замилували спільним фото у 12 річницю весілля

Принц та принцеса Уельські святкують сьогодні річницю весілля. У цей день вони поділилися рідкісним фото з повсякденного життя.

Щороку 29 квітня принц та принцеса Уельські святкують річницю шлюбу. Цього року їхньому подружжю виповнилося 12 років.

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Принц Вільям і Кейт вже 12 років разом

На честь річниці пам'ятного дня принц Вільям та Кейт Міддлтон поділилися милим спільним фото з повсякденного життя. Вони позували перед камерою під час прогулянки велосипедами у Норфолку. Світлину зробив фотограф Метт Портеус.

Кейт Міддлтон одягнула для прогулянки джинси та сорочку з вишивкою молочного кольору. Принц Вільям теж постав у джинсах та сорочці.

"12 років разом", – лаконічно підписала фото пара.



Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Коротко про шлюб Вільяма та Кейт