На велосипедах: принц Вільям і Кейт Міддлтон замилували спільним фото у 12 річницю весілля
Джерело:принц і принцеса Уельські
Принц та принцеса Уельські святкують сьогодні річницю весілля. У цей день вони поділилися рідкісним фото з повсякденного життя.
Щороку 29 квітня принц та принцеса Уельські святкують річницю шлюбу. Цього року їхньому подружжю виповнилося 12 років.
Дивіться також У бюджетній сукні Zara: Кейт Міддлтон з принцом Вільямом прибули з емоційним візитом до Аберфана
Принц Вільям і Кейт вже 12 років разом
На честь річниці пам'ятного дня принц Вільям та Кейт Міддлтон поділилися милим спільним фото з повсякденного життя. Вони позували перед камерою під час прогулянки велосипедами у Норфолку. Світлину зробив фотограф Метт Портеус.
Кейт Міддлтон одягнула для прогулянки джинси та сорочку з вишивкою молочного кольору. Принц Вільям теж постав у джинсах та сорочці.
"12 років разом", – лаконічно підписала фото пара.
Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Коротко про шлюб Вільяма та Кейт
- Пара познайомилась під час навчання в Сент-Ендрюському університеті. У 2003 році між ними зав'язались романтичні стосунки. Майже через 8 років взаємин принц Вільям освідчився Кейт Міддлтон. Згодом про це оголосили публіці.
- 29 квітня 2011 року закохані одружилися. За церемонією весілля тоді стежило 25 мільйонів людей.
- За час подружнього життя у герцогів народилося троє дітей: принц Джордж (9 років), принцеса Шарлотта (7 років) та принц Луї (5 років).
- Після смерті Єлизавети II принц Вільям та Кейт Міддлтон отримали нові титули: з герцогів Кембриджських стали принцом та принцесою Уельськими.