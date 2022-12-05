Принц Гаррі переодягнувся в Людину-павука і звернувся до дітей-сиріт: несподіване відео

Принц Гаррі приміряв костюм Людини-павука, аби привітати дітей з Різдвом. Він звернувся до малюків-сиріт з сімей військовослужбовців. До кінця відео ті навіть не здогадувалися, що з ними говорить онук Єлизавети ІІ.

Різдвяне відеозвернення принц Гаррі записав на прохання благодійної організації Scotty's Little Soldiers – "Маленькі солдатики Скотті". Вона опікується дітьми, чиї батьки загинули під час служби у Збройних силах Великої Британії.

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Принц Гаррі в костюмі Людини-павука привітав дітей з Різдвом

Scotty's Little Soldiers влаштувала дітям різдвяну вечірку, на якій вони мали б знайти лиходіїв, що хочуть зіпсувати свято. Про це їм повідомив принц Гаррі в костюмі супергероя Marvel Людини-павука.

"Привіт, солдатики Скотті. Ласкаво просимо на різдвяну вечірку. Сподіваюся, ви, друзі, трохи відпочили перед сьогоднішнім святом. Я чув, є п'ять лиходіїв, яким ви, друзі, повинні завадити зіпсувати Різдво. Отже, використовуйте свою командну роботу, свої мізки і свої м'язи, щоб переконатися, що ви робите саме це. Знайдіть їх і не дайте їм зіпсувати Різдво, добре?" – сказав принц Гаррі на камеру.

Він також наголосив, що малюкам не має бути соромно, що вони розважаються без мами чи тата, адже батьки точно хотіли б, щоб їм було весело.

Різдво – це час, коли ми дуже, дуже сильно будемо сумувати за нашими близькими. Можна почуватися винними за те, що ми веселимося без батьків. Але я тут, щоб запевнити вас, що наші батьки завжди хочуть, щоб ми веселилися. Тож не почувайтеся винними – вам можна добре проводити час,

– додав Гаррі.

Після цих слів онук Єлизавети ІІ підняв маску й побажав: "Щасливого Різдва".

Принц Гаррі в костюмі Людини-павука привітав з Різдвом: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що принц Гаррі давно підтримує благодійну організацію Scotty's Little Soldiers. 2019 року він записував відеозвернення до дітей-сиріт у червоному костюмі Санти з довгою білою бородою.