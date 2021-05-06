Принц Гаррі й Меган привітали сина Арчі з 2-річчям і назвали його кумедне прізвисько

Первістка принца Гаррі та Меган Маркл вже привітали родичі з Великої Британії. Батьки вирішили також присвятити вітальні слова синові Арчі.

Принц Гаррі та Меган Маркл оприлюднили допис на інстаграм-сторінці свого благодійного фонду Archwell. Вони розмістили в мережі зворушливу листівку.

До слова Каже, що їй вже 16 років, – принц Вільям про характер доньки-принцеси Шарлотти

Принц Гаррі й Меган Маркл привітали сина з 2-річчям

Миловидна листівка була колажем з кількох фотографій маленького Арчі. Там були світлини з хрестин первістка, королівського туру подружжя з сином до ПАР, кадри з різдвяних листівок та багато інших знімків, якими пара раніше ділилась з публікою.

У підписі до публікації батьки зворушливо привітали сина з днем народження. "Це магія: у мене є два найкращих хлопці у світі, тому я дійсно щаслива", – поділилась Меган Маркл.

Зазначимо, що листівку супроводжує аудіозапис. Це частина з інтерв'ю принца Гаррі й Меган Опрі Вінфрі, де герцог Сассекський висловився про батьківство.

Я думаю, що найкращий момент для мене – це коли я саджу його в маленьке дитяче крісло ззаду мого велосипеда і беру з собою на велосипедні прогулянки,

– сказав тоді принц Гаррі.

Наприкінці публікації подружжя розсекретило кумедне прізвисько, яким називають маленького Арчі: "Бубба, Старший Брате, з днем ​​народження".

Зазначимо, Арчі з днем народження вже привітали на офіційних сторінках Букінгемського, Кенсінгтонського палацу та Клеренс-гаузу. Вони опублікували миловидні сімейні кадри.