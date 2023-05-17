Машина принца Гаррі та Меган Маркл ледь не потрапила в аварію через папараці

Принц Гаррі та Меган Маркл нарешті здійснили публічний вихід та відвідали премію Фонду Miss Foundation Women. Проте через занадто велику увагу від папараці вони ледь не потрапили в аварію, коли вже поверталися додому.

Як зауважив представник сім’ї, ввечері 16 травня у Нью-Йорку сталася "майже катастрофічна погоня" папараці за автомобілем принца Гаррі та Меган Маркл. Зауважимо, що на премію Меган Маркл одягнула золоту сукню з вирізами.

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За його словами, папараці їхали за Гаррі та Меган близько 2 годин. Під час цього "переслідування" мало не сталося зіткнення з іншими машинами, пішоходами та поліцейськими на дорозі.

"Хоча статус публічної фігури має на увазі інтерес з боку публіки, це не повинно відбуватися ціною безпеки будь-кого", – сказав представник Гаррі та Меган Маркл.



Принц Гаррі та Меган Маркл йдуть до авто / Фото Sky News

У "погоні" брали участь близько 6 автомобілів з тонованим склом. Проте поліція Нью-Йорка поки що офіційно не підтвердила інформацію про цей інцидент.

Є інформація, що разом із Гаррі та Меган у машині перебувала її мати Дорія Регланд. Вони поверталися із церемонії вручення премій, де Меган Маркл отримала нагороду за внесок у захист прав жінок.

Образи принца Гаррі та Меган Маркл на заході

Меган Маркл справила фурор своїм виглядом, з’явившись у трендовій золотистій сукні-бюстьє, яка оголює плечі та зону декольте. Вона одягнула сукню-міді з невеликим розрізом на нозі та на грудях від колумбійського бренду Johanna Ortiz.

Вечірній аутфіт вона доповнила золотистими босоніжками від бренду Tom Ford, коштовними браслетами, каблучкою та сережками.

Водночас принц Гаррі для цієї події обрав темно-синій костюм, білу сорочку та блакитну краватку з візерунком.

До слова, 6 травня принц Гаррі відвідав коронацію свого батька Чарльза III у Великій Британії. Його дружина Меган Маркл разом з дітьми залишилася в Америці, тому до урочистої коронаційної процесії принц долучився сам. Як його зустріли рідні у Британії – читайте тут.