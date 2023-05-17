Машина принца Гаррі та Меган Маркл ледь не потрапила в аварію через папараці
Джерело:BBC
Принц Гаррі та Меган Маркл нарешті здійснили публічний вихід та відвідали премію Фонду Miss Foundation Women. Проте через занадто велику увагу від папараці вони ледь не потрапили в аварію, коли вже поверталися додому.
Як зауважив представник сім’ї, ввечері 16 травня у Нью-Йорку сталася "майже катастрофічна погоня" папараці за автомобілем принца Гаррі та Меган Маркл. Зауважимо, що на премію Меган Маркл одягнула золоту сукню з вирізами.
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За його словами, папараці їхали за Гаррі та Меган близько 2 годин. Під час цього "переслідування" мало не сталося зіткнення з іншими машинами, пішоходами та поліцейськими на дорозі.
"Хоча статус публічної фігури має на увазі інтерес з боку публіки, це не повинно відбуватися ціною безпеки будь-кого", – сказав представник Гаррі та Меган Маркл.
Принц Гаррі та Меган Маркл йдуть до авто / Фото Sky News
У "погоні" брали участь близько 6 автомобілів з тонованим склом. Проте поліція Нью-Йорка поки що офіційно не підтвердила інформацію про цей інцидент.
Є інформація, що разом із Гаррі та Меган у машині перебувала її мати Дорія Регланд. Вони поверталися із церемонії вручення премій, де Меган Маркл отримала нагороду за внесок у захист прав жінок.
Образи принца Гаррі та Меган Маркл на заході
- Меган Маркл справила фурор своїм виглядом, з’явившись у трендовій золотистій сукні-бюстьє, яка оголює плечі та зону декольте. Вона одягнула сукню-міді з невеликим розрізом на нозі та на грудях від колумбійського бренду Johanna Ortiz.
- Вечірній аутфіт вона доповнила золотистими босоніжками від бренду Tom Ford, коштовними браслетами, каблучкою та сережками.
- Водночас принц Гаррі для цієї події обрав темно-синій костюм, білу сорочку та блакитну краватку з візерунком.
До слова, 6 травня принц Гаррі відвідав коронацію свого батька Чарльза III у Великій Британії. Його дружина Меган Маркл разом з дітьми залишилася в Америці, тому до урочистої коронаційної процесії принц долучився сам. Як його зустріли рідні у Британії – читайте тут.