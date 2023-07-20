Принц Гаррі та Меган Маркл перебувають на межі розлучення, – ЗМІ

Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили пожити окремо. Джерела, що близькі до пари, стверджують – вони близькі до розлучення.

В американській пресі пішли чутки, що принц Гаррі та Меган Маркл переживають не найкращі часи як подружжя. Серед причин – фінансові труднощі. Принцу Гаррі не дістанеться частина спадку, а в Spotify розірвали з ними угоду.

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Принц Гаррі й Меган не живуть разом

Герцог та герцогиня Сассекські вирішили провести трохи часу окремо одне від одного, щоб зцілити та відновити свої стосунки. Вони намагаються з'ясувати, що з ними відбувається. Гаррі не вписується у світ Меган і намагається знайти себе,

– кажуть джерела, близькі до пари.

Гаррі та Меган перебувають на різних шляхах щодо професійної діяльності. Зокрема, принц Гаррі планує поїздку до Африки – туди він збирається без дружини.

Тема фінансів начебто тисне на пару: адже їм треба доглядати за будинком у Каліфорнії за 14 мільйонів та пам'ятати про величезні витрати на безпеку. Окрім того, подружжя втомлене через публічні сварки з родинами та негативну реакцію громадськості.

"Цей стрес у поєднанні з їхніми емоційними проблемами, ймовірно, перетворив життя на справжнє пекло. Є сподівання, що перебування окремо на різних континентах допоможе їм знайти те, що їм потрібно, щоби рухатися далі".



Гаррі та Меган з дітьми / Фото з їхнього сайту

Коротко про шлюб Гаррі та Меган

, інше джерело пари для Page Six усі твердження інсайдерів про близьке розлучення Гаррі та Меган і назвало інформацію вигадками.

Британці дізналися про стосунки принца Гаррі та Меган у 2016 році. Вже наступного року пара офіційно оголосила про заручини.

19 травня 2018 року герцогиня та герцог Сассекські побралися в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. У шлюбі в них народилося двоє дітей – 4-річний син Арчі та 2-річна донька Лілібет.

У 2020 році подружжя оголосило про відхід з королівської родини. Вони дійшли компромісу з королевою Єлизаветою II – пара залишиться членами сім'ї, але їх позбавлять усіх титулів та можливості фінансування.

Того самого року Гаррі та Меган переїхали у США. З того часу активно обговорювали ймовірний конфлікт між подружжям та монаршою родиною Британії через те, що ті склали повноваження. Інтерв'ю з Опрою Вінфрі, мемуари Гаррі "Запасний" тільки підтверджувало ці чутки.