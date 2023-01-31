Після вигнання з палацу: принц Ендрю хоче розірвати мирову угоду з Вірджинією Джуффре

Принц Ендрю минулого року уклав мирову угоду з Вірджинією Джуффре, яка звинуватила його у сексуальному насильстві. Проте тепер син королеви Єлизавети ІІ чомусь передумав та хоче розірвати цю угоду. Зазначимо, що напередодні король Чарльз ІІІ через це заборонив принцу Ендрю мати свій офіс у Букінгемському палаці.

Тепер принц Ендрю знову спробує довести свою невинність у справі щодо сексуального насильства над Вірджинією Джуффре. Нагадаємо, що це один із найгучніших скандалів, який "охопив" британську королівську сім'ю минулого року.

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Не минуло й року після укладання угоди з Вірджинією Джуффре, як принц Ендрю вирішив оскаржити її. Для цього він навіть найняв двох голлівудських адвокатів:

Блер Берк, яку у вузьких колах називають "ротвейлером" (серед її клієнтів кінопродюсер Леонардо ДіКапріо та Різ Візерспун),

Ендрю Бреттлера, з яким пані Берк нещодавно створила юридичну фірму в Лос-Анджелесі.

Герцог Йоркський доручив адвокатам вивчити можливість скасування угоди річної давності. Для цього принцу Ендрю доведеться подати клопотання про скасування мирової угоди та довести, що це могла бути помилка, нещасний випадок, шахрайство чи примус.



Принц Ендрю та Вірджинія Джуффре / Фото BBC

Що відомо про секс-скандал з принцом Ендрю