Принц Чарльз розплився в усмішці, коли зустрів Ді Капріо у Глазго: потішні фото

Спадкоємець престолу принц Чарльз перебуває на екосаміті у Глазго замість своєї матері-королеви Єлизавети II. Він виступав з промовами, а також спілкується зі світовими лідерами. На одній з виставок він навіть побачився з Леонардо Ді Капріо, який є активнем борцем за збереження навколишнього середовища.

Кліматична конференція COP26 у Глазго триває, і на четвертий день саміту принц Чарльз відвідав Художню галерею музею Келвінгроув, де іменита дизайнерка Стелла Маккартні представила виставку-інсталяцію "Майбутнє моди". Відомо, що донька Пола Маккартні підтримує різні екоініціативи і пропагує принцип сталого споживання.

Важливо Лідери G20 схвалили спільний документ щодо зміни клімату

Леонардо Ді Капріо, який теж виділяє численні кошти на організації, що сприяють розв'язанню кліматичних проблем, побував на виставці і перетнувся з принцом Чарльзом. Той, коли побачив актора, не стримав усмішку на обличчі.



Приємна зустріч принца Чарльза та Ді Капріо / Фото Getty Images

На жаль, невідомо про що говорили чоловіки, але спілкування між ними було дуже жвавим та позитивним.



Леонардо Ді Капріо зустрівся з принцом Чарльзом та Стеллою Маккартні / Фото Getty Images

Що говорив Леонардо Ді Капріо на саміті COP-26

Конференція у Глазго, присвячена проблемам зміни клімату ООН COP-26, розпочалася 31 жовтня і триватиме до 12 листопада. На ній зібрались усі світові лідери, включно з Володимиром Зеленським

46-річний володар премії Оскар відвідав одне із засідань конференції та у своїй промові звернувся до лідерів, аби ті зробили все, щоб урятувати людство від екологічної катастрофи.

"Я приєднуюсь до Антонія Гутеріша (генерального секретаря ООН, – Showbiz 24) і закликаю лідерів на конференції COP-26 діяти рішуче з питань клімату, захистити наше майбутнє та врятувати людство. Настав час для амбіцій, солідарності та дій", – писав у своєму твітері Ді Капріо.