Климатическая конференция COP26 в Глазго продолжается, и на четвертый день саммита принц Чарльз посетил Художественную галерею музея Келвингроув, где именитый дизайнер Стелла Маккартни представила выставку-инсталляцию "Будущее моды". Известно, что дочь Пола Маккартни поддерживает различные экоинициативы и пропагандирует принцип устойчивого потребления.
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Леонардо Ди Каприо, который тоже выделяет многочисленные средства на организации, способствующие решению климатических проблем, побывал на выставке и пересекся с принцем Чарльзом. Тот, когда увидел актера, не сдержал улыбку на лице.
Приятная встреча принца Чарльза и Ди Каприо / Фото Getty Images
К сожалению, неизвестно о чем говорили мужчины, но общение между ними было очень живым и позитивным.
Леонардо Ди Каприо встретился с принцем Чарльзом и Стеллой Маккартни / Фото Getty Images
Что говорил Леонардо Ди Каприо на саммите COP-26
46-летний обладатель премии Оскар посетил одно из заседаний конференции и в своей речи обратился к лидерам, чтобы те сделали все, чтобы спасти человечество от экологической катастрофы.
"Я присоединяюсь к Антонию Гутериша (генерального секретаря ООН, – Showbiz 24) и призываю лидеров на конференции COP-26 действовать решительно по вопросам климата, защитить наше будущее и спасти человечество. Настало время для амбиций, солидарности и действий", – писал в своем твиттере Ди Каприо.