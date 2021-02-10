Принц Чарльз і герцогиня Камілла вакцинувалися від COVID-19

Подружжя принца Уельського та герцогині Корнуольської вакцинувалися від коронавірусу. Процедура відбулась 10 лютого в резиденції принца Чарльза і Камілли Хайгроув-хаус.

72-річний Принц Чарльз і 73-річна герцогиня Камілла отримали перше щеплення від COVID-19. Вакцинацію провів королівський лікар в будинку подружжя в Глостерширі, де вони перебувають під час карантину.

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За повідомленням Daily Mail, королівська пара щепилася оксфордською вакциною AstraZeneca, якою ще на початку січня скористалися королева Єлизавета ІІ та герцог Единбурзький. Як стверджує близький друг родини, герцогиня Камілла "дуже щаслива" та задоволена процедурою.

Нагадаємо, наприкінці березня минулого року в принца Чарльза виявили коронавірус, натомість ПЛР-тест герцогині Камілли показав негативний результат. Режиму ізоляції вони дотримувалися у резиденції в Шотландії.

Спадкоємець престолу перебував в одній з кімнат замку та консультувався з лікарями телефоном. Хвороба в нього протікала в легкій формі, тому вже 30 березня принц Чарльз одужав від COVID-19, а за тиждень з'їхався з дружиною Каміллою.