Прилетіла на інший континент: Олександра Кучеренко святкуватиме Новий рік з коханим

Українська журналістка Олександра Кучеренко Новий рік зустріне разом із чоловіком Дмитром Комаровим. Оскільки мандрівник перебуває зараз у відрядженні на іншому континенті, тому Олександра полетіла до нього, щоб разом відсвяткувати.

Оскільки Дмитро багато часу перебуває в експедиціях, то й з коханою бачиться рідко. Навіть на Новий рік через роботу він не зміг прилетіти додому. Та Олександра не засмутилася й сама відправилася до коханого.

Дивіться також Ексклюзивне інтерв'ю з Кухар і Стояновим: про колекцію новорічних іграшок, Різдво, гастролі

Кучеренко та Комаров на іншому континенті

У своєму інстаграму красуня опублікувала фото, на якому зображена з коханим. Кучеренко позувала на камеру в легкій літній сукні жовтого кольору з тонкими бретелями на зав'язках і несиметричним пошиттям. Одяг вона поєднала з білими кедами.

Волосся Олександра вклала рівно та забрала набік. На обличчя вона не наносила косметику, хизуючись натуральною вродою. На обличчі дівчини сяяла щира усмішка. Вона неймовірно щаслива, адже побачила коханого і новорічну ніч проведе саме з ним.

Дмитро Комаров зображений на фотографії у штанах кольору хакі, чорній футболці з білим принтом, куртці та капелюсі. Він також радий бути поруч з обраницею.

Знайду його в будь-якій точці планети, будь-де. Прилетіла до чоловіка на інший континент. Разом зустрічатимемо Новий рік. Нехай ваші кохані завжди будуть поруч. З прийдешнім!

– підписала фото Олександра.



Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров / Фото з інстаграму Олександри Кучеренко

У коментарях під цим дописом підписники Кучеренко засипали зіркове подружжя компліментами.