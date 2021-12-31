Прилетіла на інший континент: Олександра Кучеренко святкуватиме Новий рік з коханим
Джерело:інстаграм Олександри Кучеренко
Українська журналістка Олександра Кучеренко Новий рік зустріне разом із чоловіком Дмитром Комаровим. Оскільки мандрівник перебуває зараз у відрядженні на іншому континенті, тому Олександра полетіла до нього, щоб разом відсвяткувати.
Оскільки Дмитро багато часу перебуває в експедиціях, то й з коханою бачиться рідко. Навіть на Новий рік через роботу він не зміг прилетіти додому. Та Олександра не засмутилася й сама відправилася до коханого.
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Кучеренко та Комаров на іншому континенті
У своєму інстаграму красуня опублікувала фото, на якому зображена з коханим. Кучеренко позувала на камеру в легкій літній сукні жовтого кольору з тонкими бретелями на зав'язках і несиметричним пошиттям. Одяг вона поєднала з білими кедами.
Волосся Олександра вклала рівно та забрала набік. На обличчя вона не наносила косметику, хизуючись натуральною вродою. На обличчі дівчини сяяла щира усмішка. Вона неймовірно щаслива, адже побачила коханого і новорічну ніч проведе саме з ним.
Дмитро Комаров зображений на фотографії у штанах кольору хакі, чорній футболці з білим принтом, куртці та капелюсі. Він також радий бути поруч з обраницею.
Знайду його в будь-якій точці планети, будь-де. Прилетіла до чоловіка на інший континент. Разом зустрічатимемо Новий рік. Нехай ваші кохані завжди будуть поруч. З прийдешнім!
– підписала фото Олександра.
Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров / Фото з інстаграму Олександри Кучеренко
У коментарях під цим дописом підписники Кучеренко засипали зіркове подружжя компліментами.
- "Найкращі!"
- "З прийдешнім Новим роком і Різдвом! Ви дуже класні! Всього вам найкращого!"
- "Милі та дуже красиві! Щастя вам!"
- "Які хорошенькі! Молодці!"
- "Щирі!"