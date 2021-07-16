Не спілкуємося 16 років, – Позитив розповів про складні стосунки з батьком

Популярний український артист, учасник гурту Mozgi Позитив розповів, що вже протягом 16 років не спілкується з батьком. Музикант зазначив, що в стосунках з жінками тато є для нього поганим прикладом, тому він все робить навпаки.

Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) рідко дає інтерв'ю, проте щоразу приголомшує відвертістю. У чоловіка триває складний період у житті, тому деякі теми обговорювати боляче. Але артист не намагається втекти від відповіді, а пояснює ситуацію.

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Позитив про стосунки з батьком

Олексій зізнався, що зараз він підтримує дружні стосунки з мамою та сестрою. Їх він може назвати найкращими подругами, адже у всі непрості ситуації саме ці жінки завжди поруч із ним. А ось стосунки з батьком у Завгороднього не склалися.

Співак не спілкується з татом вже 16 років. Позитив не називає причину цього, однак дещо все-таки вирішив пояснити.

У мене не зовсім позитивний приклад батька, але я його розумію. Мій тато не може залишатися в стосунках з одною жінкою. Проте завжди треба звертати увагу на те, чому людина така,

– зазначив виконавець.

"Для мене тато був поганим прикладом. Тому, дивлячись на його ставлення до жінок, я все роблю навпаки. Я настільки довіряю жінкам і люблю їх, що підношу та ношу на руках. Як би банально це не звучало, але хочу, щоб всі жінки у світі були щасливими", – поділився Олексій.

Інтерв'ю Позитива: дивіться відео онлайн

Позитив додав, що колишню дружину він також вважає другом. Що б між ними не сталося, Завгородній поважає її, підтримує та завжди готовий допомогти.