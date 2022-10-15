Позитив вперше пояснив, чому гурт "Время и Стекло" виступав у Росії після 2014 року

Гурт "Время и Стекло" розпався ще в березні 2020 року, однак за його "грішки" артистам доводиться виправдовуватися досі. Якщо Надя Дорофєєва не коментує концерти в Росії після окупації Криму, то Позитив пояснив, навіщо й до кого туди їздив.

Ексучасник гурту "Время и Стекло" Позитив підтвердив чутки, що після 2014 року вони з Дорофєєвою виступали в Росії. Однак зауважив, що великих концертів у країні-агресорі вони не давали – їздили на корпоративи до українців і співали в клубах.

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Позитив про виступи "Время и Стекло" в Росії після 2014 року

Половину ми їздили для своїх, або це були клубні виступи. Але ми дуже швидко це закінчили, бо це було дуже противно. Дійсно, це було неприємно, і нафіг воно треба було,

– висловився Позитив.

Він "спалив" тільки "Время и Стекло", тоді як Потапа і Настю Каменських здавати не став. Олексій різко заявив, що в репера "є рот", і він може сам розповісти, де й з ким виступав після 2014 року. Гурт Mozgi, за його словами, в Росію не їздив, адже створений 8 років тому й на той час лише розкручувався.

"Я не знаю, де він (Потап, – 24 канал) виступав, я з ним у гурті не був. Mozgi як гурт тільки розкручувався тоді. Не виступали (в Росії, – 24 канал) ніколи", – наголосив Позитив.

Позитив про маму, яка "мочить ватників"

якщо Потап не дає жодних коментарів про свої заробітки в країні-агресорі, то Настя Каменських емоційно реагує на закиди про роботу в Росії "І артисти, і бізнес продовжували співпрацювати з Росією. Весь час з 2014 року. Навіщо нам зараз у цьому колупатися? Навіщо діставати цей нафталін? Ми вже розуміємо всі свої кордони, хто по який бік барикад", – ділилася співачка після повернення з Іспанії.

Цікаво, що мама Позитива Олена, на відміну від нього, ще 8 років тому усвідомила, що Росія – ворог, і ніякої співпраці з нею бути не може.

"Моя мама мочила ватників ще 2014 року, коли був Майдан. Вона завжди переживала, дійсно, і ми з мамою на Майдан возили, ходили туди, ночували там. Вона дійсно диванна армія, і зараз вона продовжує це все робити", – наголосив Олексій Завгородній.

Позитив з мамою Оленою / Фото з інстаграму артиста

на початку повномасштабної війни Позитив з мамою виїхав з Києва. Вони оселилися в Кам'янці-Подільському й активно волонтерили. Пані Олена, наприклад, допомагала на кухні одного з ресторанів.