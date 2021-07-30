Реакція зірок на пожежі в Туреччині

Серед них такі знаменитості, як Асіє Нур Феттахоглу, Бурак Озчівіт, Небахат Чехре та інші. Що цікаво, одна з найвідоміших зірок Туреччини – Мер'єр Узерлі – досі мовчить про катастрофу.

Варто знати Туреччину охопили жахливі лісові пожежі: усе, що відомо, фото і відео

Асіє Нур Феттахоглу

Турецько-німецька акторка, найбільш відома за роллю Махідевран Султан в серіалі "Величне століття. Роксолана":

"Неймовірно! Повсюди все горить. 30 липня о 12:00 ми розпочинаємо кампанію зі збору коштів для відновлення лісів внаслідок пожеж. Давайте разом поборемось за життя та надію!"



Асіє Нур Феттахоглу відреагувала на пожежі в Туреччині / Скриншот з інстаграм-сторіз акторки



Пожежа в Туреччині карта: зірка оприлюднила мапу / Фото з інстаграм-сторіз акторки

Бурак Озчівіт

Турецький актор, який прославився у світі роллю османського воїна Малкочоглу Балі бея у серіалі "Величне століття. Роксолана":

"Наші життя – у вогні! Боже, допоможи нам".



Пожежа в Туреччині: останні новини та реакція Озчівіта / Фото з інстаграм-сторіз актора

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Небахат Чехре

Турецька акторка теж найбільш відома на завдяки серіалу "Величне століття. Роксолана". Там вона зіграла роль Валіде, матері султана Сулеймана. Жінка підтримала пісто Манавгат, звідки почалось стихійне лихо. У профілі вона також заявила про збір коштів для відновлення лісів зі словами "Наші надії знову зростуть".



Пожежі у Манавгаті – реакція Небахат Чехре / Фото з інстаграм-сторіз акторки

Арас Булут Ійнемлі

Турецький актор у 4 сезоні серіалу "Величне століття" зіграв змужнілого Шехзаде Баязида. Його також можна побачити у серіалах "Всередині" та "Яма" в головній ролі Ямача Кочовали.

"Повсюди горимо! Анталія – Кайсері – Мерсін – Османіє – Адана – Мугла – Кютаг'я", – написав актор.



Пожежі в Туреччині / Фото з інстаграм-сторіз актора

Пожежі у Туреччині: останні новини