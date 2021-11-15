Повторила образ 2018 року: Кейт Міддлтон та інші королівські особи на недільній службі

У неділю, 14 листопада, у Великій Британії відбулась служба з нагоди Дня поминання. На ній були присутні Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Чарльз і принц Едвард, принцеса Анна й герцогиня Камілла.

З нагоди Дня поминання, який щорічно відзначають 11 листопада, у Великій Британії відбулися традиційні заходи. Члени королівської сім'ї взяли участь у церемонії, щоб вшанувати пам'ять британських загиблих у воєнних конфліктах.

Дивіться також У довгій смарагдовій сукні: Кейт Міддлтон взяла інтерв'ю у ветерана війни

Образ Кейт Міддлтон

На недільній службі усі королівські особи з'явилися у стриманих та лаконічних образах. Герцогиня Кембриджська не стала винятком та одягнула чорне пальто з білим комірцем від Alexander McQueen. Цікаво, що його вона одягала на церемонію у 2018 році.

Кейт Міддлтон доповнила образ оригінальним капелюхом у тон, а також брошкою у вигляді маку Royal British Legion. Вуха вона прикрасила сережками-підвісками з перлинами.

Волосся герцогиня заплела у косу та закрутила в низький пучок. На обличчі вона зробила макіяж з акцентом на очах.



Кейт Міддлтон та герцогиня Камілла / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Окрім герцогинь Кембриджської та Корнуольської, на недільній службі була присутня графиня Уессекська Софі, яка вийшла у світ у темному жакеті від Prada та головному уборі Jane Taylor.

Принци Чарльз, Едвард і Вільям не спостерігали за церемонією на балконі, як жінки, але натомість поклали вінки до кенотафа (символічної могили).

Церемонія з нагоди Дня поминання / Фото з інстаграму королівської сім'ї