"Повинна бути у фіналі": глядачі вимагають повернути Lida Lee на "Танці з зірками"
Джерело:інстаграм Lida Lee
У 6 випуску паркет "Танців з зірками" покинула одна з найсильніших пар сезону – Lida Lee та Олексій Базела. Результати голосування шокували як суддів, так і глядачів. Тепер публіка вимагає повернути співачку в проєкт.
У "Вечір кумирів" Lida Lee та Олексій Базела виконали драматичний пасадобль під хіт Тіни Кароль "Выше облаков". Чи не вперше співачка оголила свою тендітну душу, а судді назвали постановку їхнім найкращим номером за весь шлях на "Танцях з зірками".
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Суворе журі нагородило пару високими балами, вони опинились у трійці лідерів 6 ефіру. Однак голосування глядачів було непередбачуваним – Lida Lee та Олексія Базелу підтримали найменше. Вони назавжди попрощались з головним паркетом країни.
Lida Lee та Олексій Базела на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму проєкту
Реакція мережі на виліт Lida Lee та Олексія Базели
У мережі розгорнули цілий флешмоб під тегом "Поверніть Ліду на "Танці". Фани протестують проти результатів глядацького голосування. Вони вимагають повернути Lida Lee та Олексія Базелу в проєкт, адже пара гідна фіналу:
- "Вони треті в таблиці, вони мали б бути у фіналі. Це просто нечесно";
- "Як тепер вірити в справедливість цього проєкту";
- "Судді оніміли. Ясна річ, ви навіть у зоні ризику не мали стояти";
- "Шоу робить рейтинги на вашому вильоті. Ви найкращі, тільки вперед";
- "Ти повинна була бути у фіналі, глядачі шоковані. Але всі ці шоу на те й шоу. Ти гідна більшого. Не зупиняйся, вперед";
- "Ви найкращі й улюблені, без вас сезон вже не той".
Я й подумати не могла, що побачу таку кількість добрих слів, підтримки, а головне – бажання бачити нашу пару далі. Скільки всього хотілось станцювати й розповісти вам, але ж це тільки початок,
– прокоментувала Lida Lee.
Скриншот з інстаграм-сторіс Lida Lee