Комедіантка з перших уст розповіла про сильну повінь, яка вразила Санта-Барбару. Прибережне містечко Монтесіто хоч і під обов'язковою евакуацією, але її будинок розташований на підвищенні, тож служби дозволили залишитися. Еллен Дедженерес скористалася цим, щоб показати багатомільйонній аудиторії, що насправді відбувається в Південній Каліфорнії.

Важливо Каліфорнію накрило потужною повінню: під загрозою район, де живуть зірки

Еллен Дедженерес показала потужну повінь у Каліфорнії

Цей струмок поряд з нашим будинком ніколи не тече, ніколи. Його висота, напевно, близько дев'яти футів (близько 3 метрів, – 24 канал), і він підніметься ще на два фути (60 сантиметрів, – 24 канал). Ми повинні бути добрішими до матінки-природи. Тому що мати-природа не задоволена нами,

– сказала схвильована Еллен Дедженерес на камеру.

"Монтесіто під обов'язковою евакуацією. Ми знаходимося на підвищенні, тому вони попросили нас сховатися на місці. Будь ласка, будьте в безпеці всі", – додала зірка у підписі.

Еллен Дедженерес також зауважила дивний збіг – повінь сталася на п'яті роковини масштабних зсувів ґрунту в Монтесіто, які забрали життя 23 людей та зруйнували 59 будинків. Це сталося вранці 9 січня 2018 року.