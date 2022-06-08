Повернулась до робочих буднів: Кейт Міддлтон вийшла у світ у класичному образі

Герцогиня Кембриджська після святкування платинового ювілею повернулась до звичних виходів. Вона одягнула чорно-біле вбрання й відвідала благодійний фонд.

Грандіозне святкування 70-річчя правління Єлизавети II завершилось ще 5 червня, тож королівська сім’я повернулась до звичних обов'язків. Черговий світський вихід здійснила герцогиня Кембриджська.

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Кейт Міддлтон відвідала благодійний фонд

Дружина принца Вільяма приїхала у Брент, де відвідала дитячий благодійний фонд Little Village. Вона поспілкувалась з персоналом та дізналась, як компанія підтримує місцеві сім'ї й надає доступ до предметів першої необхідності.

Для світського виходу Кейт Міддлтон обрала стильний та класичний аутфіт. Вона одягнула молочну кофтинку, блейзер у схожому відтінку та чорні прямі штани. Герцогиня поєднала вбрання з чорними туфлями-човниками та білим клатчем, що пасував до образу.

Дружина принца Вільяма розпустила волосся, зробила денний макіяж з акцентом на очах та завершила look золотими сережками.



Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму Hello​

Якими були попередні образи Кейт Міддлтон

Напередодні герцогиня Кембриджська вражала вишуканими аутфітами, які приміряла на святкування 70-річчя правління Єлизавети II: