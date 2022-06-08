Повернулась до робочих буднів: Кейт Міддлтон вийшла у світ у класичному образі
Джерело:The Daily Mail
Герцогиня Кембриджська після святкування платинового ювілею повернулась до звичних виходів. Вона одягнула чорно-біле вбрання й відвідала благодійний фонд.
Грандіозне святкування 70-річчя правління Єлизавети II завершилось ще 5 червня, тож королівська сім’я повернулась до звичних обов'язків. Черговий світський вихід здійснила герцогиня Кембриджська.
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Кейт Міддлтон відвідала благодійний фонд
Дружина принца Вільяма приїхала у Брент, де відвідала дитячий благодійний фонд Little Village. Вона поспілкувалась з персоналом та дізналась, як компанія підтримує місцеві сім'ї й надає доступ до предметів першої необхідності.
Для світського виходу Кейт Міддлтон обрала стильний та класичний аутфіт. Вона одягнула молочну кофтинку, блейзер у схожому відтінку та чорні прямі штани. Герцогиня поєднала вбрання з чорними туфлями-човниками та білим клатчем, що пасував до образу.
Дружина принца Вільяма розпустила волосся, зробила денний макіяж з акцентом на очах та завершила look золотими сережками.
Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму Hello
Якими були попередні образи Кейт Міддлтон
Напередодні герцогиня Кембриджська вражала вишуканими аутфітами, які приміряла на святкування 70-річчя правління Єлизавети II:
- У перший день святкувань Кейт разом з дітьми та герцогинею Корнуольською їхала центром Лондона в кареті, а згодом вийшла на балкон Букінгемського палацу. Для цих торжеств герцогиня обрала елегантну білу сукню, яку поєднала з туфлями-човниками на підборах і капелюшком.
- На службу подяки дружина принца Вільяма одягнула вишукану лимонну сукню й постала у світло-коричневих замшевих туфлях на підборах.
- Також герцогиня побувала на спеціальній демонстрації барабанів у сукні насиченого червоного кольору. Її образ довершувала зачіска з локонами, прикраси та клатч. Згодом на святковому концерті вона приміряла молочний костюм, доповнений вечірнім мейкапом.
- Кейт Міддлтон вдруге вийшла на балкон в елегантній вишневій сукні, яку доповнила сережками та легким макіяжем.