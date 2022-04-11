Потап закликав російських зірок висловити позицію: "Ваша країна стала терористом"

Український репер Потап показав російських зірок, які мовчать щодо війни в Україні. Він звернувся до них й закликав бути людьми.

Український репер Потап опублікував фото російських знаменитостей, які продовжують мовчати й закривати очі на жахи війни, що відбуваються в Україні. Він також звернувся до цих зірок.

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Потап звернувся до російських зірок

Репер поділився, що його дивує, як усі медійні особи почали не просто мовчати, але й пишуть однакові дописи на підтримку Росіян.

На терезах занадто багато, кар'єри, сім'ї, бізнес, різний вік, різна глибина проникнення. Але так за помахом чарівної палички замовкнути, всім, одночасно, або переписувати за методичкою пости про патріотизм у ті самі дні, коли ваша країна стала терористом №1 на планеті Земля під керівництвом шизофреніка з бункера,

– написав Потап.

"Буча, Гостомель, Ірпінь, Маріуполь – кров, насильство, жорстокість і смерть, невже це не привід скористатися роками, досвідом і славою, впливом на маси, щоб висловити свою позицію? Так, буде боляче, страшно, важко, але ви завжди себе будете поважати за те, що посміли бути людиною! За те, що можете сказати!" – додав він.



Російські зірки, що не підтримали Україну / Фото з інстаграму Потапа