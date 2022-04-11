Украинский рэпер Потап опубликовал фото российских знаменитостей, которые продолжают молчать и закрывать глаза на ужасы войны, происходящие в Украине. Он также обратился к этим звездам.

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Потап обратился к русским звездам

Рэпер поделился, что его удивляет, как все медиа лица начали не просто молчать, но и пишут одинаковые сообщения в поддержку Россиян.

На весах слишком много, карьеры, семьи, бизнес, разный возраст, разная глубина проникновения. Но так по мановению волшебной палочки замолчать, всем одновременно или переписывать по методичке посты о патриотизме в те же дни, когда ваша страна стала террористом №1 на планете Земля под руководством шизофреника из бункера,

– написал Потап.

"Буча, Гостомель, Ирпень, Мариуполь – кровь, насилие, жестокость и смерть, неужели это не повод воспользоваться годами, опытом и славой, влиянием на массы, чтобы выразить свою позицию? Да, будет больно, страшно, тяжело, но вы всегда себя будете уважать за то, что посмели быть человеком! За то, что можете сказать!" – добавил он.