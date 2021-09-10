Потап розповів, як помстився папараці за постійне переслідування

Український репер Потап та співачка Настя Каменських довгий час приховували свій роман. Та преса часто переслідувала пару. Коли терпець продюсера увірвався, він розтоптав дах машини папараці.

Відомий продюсер та репер Потап зізнався, що співачка Настя Каменських серйозно змінила його життя. Та про їхні романтичні стосунки стало відомо лише в день весілля. До цього зіркова пара приховувала почуття.

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Як Потап помстився папараці

Преса та папараці намагалися вияснити хоч якісь деталі відносин Насті Каменських та Потапа, а тому переслідували їх мало не на кожному кроці.

Вони так задовбали нас, що ми двома машинами заблокували папараці. Я заліз на машину, згори розтоптав їм увесь дах машини. Трошки їх пригальмував! Але приватне життя хотілося б залишити приватним,

– зізнався репер.

Артист додав, що захоплюється своєю дружиною. Потап заявив, що чимало інших знаменитостей могли претендувати на серце Насті Каменських.

"Вона взагалі така дівчина, красива, що я знаю мінімум 20 суперзірок, яких я міг би назвати, але мені дуже незручно перед ними, бо в них є жінки, і все… які дуже-дуже хотіли Настю. В будь-якому сенсі. Як жінку, як коханку, як дружину. І щоб стати чоловіком Насті, треба було стати крутішим за всіх!" – поділився продюсер.

Треба добиватися свою жінку! З кимось з них я зустрічався! Вони не сказали їй, як шалено вони її кохають! А я сказав!

– наголосив Потап.



Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму Насті Каменських

Стосунки Насті Каменських і Потапа до одруження