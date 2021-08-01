Потап відверто зізнався, хто в їхній сім'ї заробляє більше

Зіркове подружжя Потапа й Насті Каменських – одні з найпопулярніших артистів в Україні. Вона виступає як сольна співачка, а він – як лідер гурту Mozgi, продюсер та автор. На диво, Каменських заробляє більше, ніж чоловік.

40-річний репер наголосив, що вони з Настею Каменських працюють зранку до вечора. Однак, через карантин його дружині вдається заробляти більше. Це пов'язано з концертами. Річ у тому, що співачка виступає не тільки в Україні, а й за кордоном, наприклад, нещодавно вона їздила з концертом до Туреччини.

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Зараз Настя мені допомагає, бо в неї більше концертів, ніж у мене. Але взагалі я вважаю, що чоловік повинен робити основні вклади у все – відпочинки, діаманти, літаки, машини,

– зізнався Потап.

"З грошима потрібно легко розлучатися. Гроші – це енергія, вона має властивість повертатися", – додав продюсер.

Раніше Настя Каменських розповідала, що свариться з Потапом через те, що він постійно розкидає свої речі. Співачка заявляла: "Льоша думає, що він живе в готелі". Цю саму фразу артист повторив у "свіжому" інтерв'ю.

"Я вдома – спокійний, лінивий і дуже добрий. Так, не прибираю за собою речі, думаю, що я в готелі", – поділився Потап, відповідаючи на запитання про те, який він поза сценою.

Повне інтерв'ю Потапа: дивіться відео онлайн